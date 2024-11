Marsala, assolto cittadino accusato di aver diffamato i vigili 

23/11/2024 10:13:00

Era finito sotto processo per un post su Fb con il quale criticava duramente l’operato dei vigili urbani impegnati nei controlli a chi vende frutta e verdura per strada. Ma il giudice monocratico del Tribunale di Marsala Giusi Montericcio lo ha assolto, stabilendo di fatto che il diritto di critica di un’istituzione da parte del cittadino, seppur con toni duri o un po' sopra le righe, è legittimo.

Ad essere assolto dall’accusa di diffamazione in danno dei vigili urbani è stato il 42enne marsalese Roberto Biondo, che nel luglio 2023, su Facebook, aveva scritto: “si accaniscono con coloro che vendono frutta e verdura vi dovete vergognare”, aggiungendo un pesante epiteto.

A difesa dell’onorabilità del Corpo, da anni impegnato nel contrasto dell’abusivismo in questo settore commerciale, e di conseguenza anche nella tutela della salute pubblica (qualche anno fa, un’anziana marsalese morì dopo avere comprato da un ambulante abusivo della mandragora, venduta per normale verdura), era intervenuto il comandante, Vincenzo Menfi, che aveva sporto querela. Nel processo, però, l’avvocato difensore Vincenzo Forti è riuscito a dimostrare che la frase scritta dal Biondo su Fb costituiva legittimo diritto di critica, perché il suo assistito si sarebbe limitato ad esprimere una propria opinione contestando una situazione ritenuta ingiusta. E che la critica era all’istituzione, sicuramente in posizione di forza rispetto al comune cittadino, non ai singoli vigili.