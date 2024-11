Caos e lunghe code sulla A29 per un incidente

23/11/2024 11:02:00

Mattinata di caos e disagi ieri sulla A29, in direzione dell’aeroporto Falcone Borsellino, a causa di un tamponamento che ha coinvolto due vetture all’altezza di Torretta, tra Sferacavallo e Isola delle Femmine. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti, con code che si sono estese dal raccordo di via Belgio (chilometro 0) fino al chilometro 5,600 e oltre, creando disagi per circa sette chilometri di traffico congestionato.

Sul posto sono intervenuti prontamente le squadre dell’Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per gestire la sicurezza e ripristinare la viabilità. Tuttavia, l’operazione è stata complessa: la carreggiata è rimasta bloccata per diverse ore, consentendo solo il parziale deflusso del traffico attraverso una corsia. La situazione è tornata alla normalità solo nella tarda mattinata.

Pesanti le ripercussioni per chi era diretto all’aeroporto Punta Raisi: molti passeggeri hanno perso i voli in partenza. Gli incidenti in questo tratto di strada, noto per essere stretto e tortuoso, sono purtroppo frequenti e spesso causano imbottigliamenti senza vie di uscita. Le uniche alternative, dopo via Belgio, restano lo svincolo di Mondello-Tommaso Natale, distante circa cinque chilometri, e quello di Isola-Capaci, a circa otto chilometri.