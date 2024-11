La Dirty Bike Castelvetrano e i suoi ciclisti amatori raggiungono l'obiettivo

23/11/2024 07:00:00

“Né forte né piano, ma sempre lontano…”. E’ lo slogan della Dirty Bike Castelvetrano, che ha chiuso con soddisfazione la stagione “randagia”, sabato 16 novembre 2024 a Barrafranca (EN). La Dirty Bike Castelvetrano ha raccolto i frutti della Challenge “Gran Brevetto dei Normanni”, ricevendo l’ambito premio di prima società classificata nelle due discipline “Strada/Mtb”.

L’obiettivo raggiunto dalla società Castelvetranese è da riconoscere alla passione e dedizione dei ciclisti amatori che la compongono, a partire dal presidente Giovanni Mazzotta - Bartolomeo Marmoreo, Enzo Melito, Giuseppe Cirillo - premiati per essersi classificati individualmente – e a seguire, Francesco Anania, Domenico Russo, Salvo Raiti, Andrea Stallone, Antonino Di Stefano, Giuseppe Salluzzo, Luigi Saladino, Franco Taglialavori, Giovanni Barbera, Gianfilippo Barbera, Giustino Gentile, Tonino Vaiana, Francesco Dilluvio, Giovanni Margiotta, Giuseppe Oddo e Vincenzo Accardo.

Inoltre, durante il Meeting di Autunno di ARI, svoltosi ad Alassio (SV) lo scorso 10 novembre 2024, la Dirty Bike Castelvetrano ha ricevuto il riconoscimento Nazionale di prima società classificata nella Challenge “Gran Brevetto dei Normanni”. Mentre Bartolomeo Marmoreo ha acquisito il titolo di Master Audax Oro per aver percorso oltre 8000 km e Giuseppe Cirillo entrerà a far parte per il periodo 2023/2026 della Nazionale Italiana Randonneurs.

“Tutto ciò ci inorgoglisce”, scrive la Dirty Bike Castelvetrano in una nota stampa, esprimendo anche un particolare ringraziamento a tutti gli sponsor che li hanno sostenuti.