Prova del nove per il Marsala Volley, domenica in trasferta dalla capolista Fasano

23/11/2024 10:30:00

Prova del nove per la EnoDoro Marsala Volley che nella settima giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile affronterà, in una lunga trasferta pugliese, la capolista Fasano. Una sfida che giunge dopo che il roster lilibetano diretto da Coach Luca D’Amico ha già provato l’esperienza di una sfida nel tacco d’Italia facendo tesoro sia del risultato finale che dell’approccio a questo tipo di match che nasconde sempre insidie imprevedibili. E saranno proprio le sensazioni passate a gestire la concentrazione che capitan Varaldo e compagne dovranno avere in questo difficile confronto perché di fronte non solo ci sarà una squadra costruita per vincere il torneo e che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione, ma anche la voglia di riscattare quel paio di prove non proprio limpide che dividono le marsalesi dalla testa della classifica.

Le pugliesi di Coach Paolo Totero tornano a casa dopo quattro trasferte consecutive foriere di altrettante vittorie e si candidano a giocarsi l’intera posta in palio nel proprio fortino del Vigna Marina in una sfida molto attesa perché la vittoria di una, si ripercuoterebbe inevitabilmente sul campionato dell’altra. Per Fasano significherebbe portarsi a sei lunghezze di distanza dal Marsala Volley considerata la principale competitor per la vittoria finale, e per le lilibetane varrebbe l’aggancio alla vetta della classifica. Un match che possiede nelle sue pieghe tutte le componenti per diventare una grande spettacolo come solo il Volley riesce a dare.

Sarà possibile seguire l’andamento del match collegandosi, domenica 24 novembre 2024 con inizio alle 17.00, alla pagina facebook “Marsala Volley” ove verrà comunicata l’eventuale diretta streaming. L’arbitro dell’incontro Pantaleo Il Podio Fasano Vs EnoDoro Marsala Volley sarà il Sig. Andrea Michele Aleo coadiuvato dal Sig. Marco De Orchi. Di seguito le interviste pre partita: