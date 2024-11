Tragedia a Paceco, muore Maurizio Scuderi

24/11/2024 13:21:00

Tragedia nelle campagne di Paceco, dove ieri ha perso la vita Maurizio Scuderi, 55 anni, sindacalista della Flai Cgil di Trapani e forestale. L'uomo, sposato e padre di due figli, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre stava operando su un appezzamento di terreno di sua proprietà. Il trattore che stava guidando si è ribaltato, schiacciandolo. Quando i soccorsi sono arrivati, per lui non c’era più nulla da fare. Maurizio Scuderi era una figura molto conosciuta e stimata, sia per il suo impegno professionale sia per il suo ruolo sindacale. Giovanni Di Dia, segretario della Flai Cgil di Trapani, lo ricorda con parole commosse: “Era una persona disponibile, sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei lavoratori. Non si tirava mai indietro, una bella persona, che mancherà a tutti noi”. Il dolore per la sua scomparsa ha colpito anche il gruppo sacro “La Sollevazione della Croce”, di cui il cognato Giacomo Cintura è vice console. Il capo console del gruppo, Silvio Mauro, ha espresso profondo cordoglio, ricordando il legame della famiglia Scuderi con le attività del sodalizio. La comunità di Paceco e il mondo sindacale piangono la perdita di un uomo generoso e impegnato, punto di riferimento per tanti colleghi.