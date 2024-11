Addio a Girolamo Marcantonio, storico subacqueo della tonnara di Favignana

24/11/2024 09:09:00

Favignana e le Egadi perdono un altro pezzo della loro storia. È scomparso Girolamo Marcantonio, figura indimenticabile e profondamente legata alla tradizione della tonnara dell’isola. A ricordarlo con commozione è Maria Guccione, che lo aveva celebrato nella sua pubblicazione del 2021, Io e l’isola, tra i subacquei storici come Sigfrido Vitagliano, Nitto Mineo e Gerardo Leone.

Marcantonio ha lavorato nella tonnara di Favignana per ben dieci anni, dal 1991 al 2001, periodo durante il quale si è distinto non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua umanità. Rimane storico il suo intervento per salvare un capodoglio rimasto impigliato nelle reti, un gesto che racconta tutto il suo profondo rispetto per il mare e la vita.

Prima di approdare alla tonnara, Marcantonio aveva vissuto un’intensa esperienza come subacqueo sulle piattaforme petrolifere, un mestiere duro che lo aveva temprato. La sua passione per il mare si esprimeva anche attraverso la fotografia: alcune delle sue immagini più belle erano state pubblicate su prestigiose riviste, lasciando un segno anche in questo ambito.

La sua morte segna la scomparsa di un altro tassello della memoria storica e culturale favignanese.

"Mi dispiace per lui come uomo e per ciò che ha rappresentato", scrive Guccione, esprimendo il dolore per una perdita che non è solo personale, ma collettiva. Girolamo Marcantonio lascia un’eredità che va oltre il ricordo, fatta di immagini, gesti e tradizioni che continuano a raccontare l’anima del mare e delle sue isole.