Sicurezza a Marsala: operazione delle forze dell’ordine nel centro storico della città

25/11/2024 12:36:00

Nella serata e nella notte del 21 novembre, la Polizia di Stato ha coordinato un’operazione interforze nel centro storico di Marsala, con il supporto della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e dei Carabinieri. L’obiettivo dell’attività era prevenire reati e garantire maggiore sicurezza nelle zone più sensibili della città.

Le operazioni hanno interessato punti nevralgici del centro, come Porta Mazara, Piazza Matteotti, Porta Nuova e Piazza della Repubblica, oltre ad alcune arterie stradali principali.

Durante i controlli sono state identificate 123 persone e controllati 59 veicoli. Diverse contravvenzioni al Codice della Strada sono state elevate, con il ritiro di patenti e carte di circolazione. Alcuni veicoli sono stati sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo per guida senza patente. Sono state effettuate due perquisizioni personali.

Durante le verifiche, un cittadino extracomunitario è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, avendo inizialmente opposto resistenza a un controllo.

L’operazione rientra in un programma di intensificazione dei controlli ordinari e straordinari nella città di Marsala, con particolare attenzione al centro storico, per contrastare fenomeni di criminalità diffusa e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini.