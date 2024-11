Trapani, gli edifici dei Carabinieri illuminati di rosso contro la violenza sulle donne 

25/11/2024 19:28:00

Questa sera, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, gli edifici dei Carabinieri di Trapani sono stati illuminati di rosso. L'iniziativa rappresenta un segno tangibile di solidarietà verso tutte le vittime di violenza di genere e un richiamo alla necessità di combattere ogni forma di abuso.

La scelta del colore rosso, simbolo universale di forza e denuncia contro la violenza, mira a sensibilizzare la comunità locale sull'importanza di proteggere i diritti delle donne e di promuovere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza. Questo gesto si inserisce in una più ampia serie di iniziative organizzate su scala nazionale dall’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata nel contrasto alla violenza domestica e nell’assistenza alle vittime.

L’illuminazione degli edifici è anche un invito a riflettere su un fenomeno ancora troppo diffuso e che richiede l'impegno di tutti, istituzioni e cittadini, per essere superato. Con questa azione simbolica, Trapani si unisce al coro di città in tutta Italia che hanno scelto di dare luce al rosso come monito contro la violenza e speranza per un futuro senza discriminazioni.