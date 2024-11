Presentazione del libro “Viola scritture dal nulla” di Vincenzo Profeta a Marsala

25/11/2024 17:13:00

Sabato 30 novembre, alle ore 17:30, l’associazione Emisfero del Vento ospiterà Vincenzo Profeta

per la presentazione del suo nuovo libro "Viola scritture dal nulla", pubblicato da Gog Edizioni. L’incontro si terrà presso il Juparanà, in piazza Francesco Pizzo 11 a Marsala. A dialogare con l’autore: Sara Parrinello e Miriam Di Girolamo. L’introduzione sarà affidata all’avvocato Gaspare Stabile.

Durante l’evento sarà approfondita la tecnica del Cut-Up, metodologia di scrittura nata dai surrealisti e sviluppata successivamente da William S. Burroughs e Brion Gysin. Questa tecnica, che prevede la destrutturazione e ricomposizione di testi esistenti, sarà al centro di una performance dal vivo ispirata al libro.

L’accesso alla performance post-evento sarà riservato a coloro che presenteranno una copia del libro "Viola scritture dal nulla" o una prova di acquisto.

Per ulteriori informazioni sull’evento o per prenotare il libro, è possibile consultare il sito ufficiale di Gog Edizioni o contattare Emisfero del Vento via e-mail all’indirizzo emisferodelvento@gmail.com.