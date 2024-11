 Marsala: riaperti i termini per la candidatura del Garante della Persona Disabile

25/11/2024 15:00:00

Il Comune di Marsala ha riaperto i termini per la presentazione delle candidature alla carica di Garante della Persona Disabile. Gli interessati avranno tempo fino al prossimo 15 dicembre per inviare la propria candidatura, come stabilito nell’avviso pubblico firmato dal dirigente del settore “Servizi alla Persona”.

Come presentare la candidatura

L’avviso, disponibile sulla pagina istituzionale del Comune (clicca qui per accedere), indica le modalità di partecipazione. Per candidarsi, è necessario presentare il proprio curriculum vitae e rispettare i requisiti richiesti.

Una volta chiusa la raccolta delle candidature, la dirigenza competente procederà con la verifica dei requisiti e la formazione di una lista di idonei. Sarà poi il Consiglio Comunale a deliberare la nomina del Garante.

Il ruolo del Garante

Il Garante della Persona Disabile ha il compito di tutelare i diritti delle persone con disabilità, promuovere politiche di inclusione e segnalare eventuali situazioni di discriminazione. Una figura centrale per garantire il benessere e il rispetto delle persone con disabilità sul territorio comunale.