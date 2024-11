Si riunisce il consiglio comunale di Marsala. Ecco cosa c'è all'ordine del giorno

Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, il Consiglio Comunale di Marsala si riunirà nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile, in Piazza della Repubblica. La seduta, convocata dal presidente Vincenzo Sturiano, prevede la discussione di 12 punti all’ordine del giorno che toccano temi rilevanti per la comunità marsalese.

Ecco i punti più significativi che saranno affrontati:

Interrogazioni : Saranno discusse questioni poste dai consiglieri per ottenere chiarimenti e aggiornamenti su temi di interesse cittadino.

Modifiche al Piano Urbanistico: In agenda l'approvazione di una variante urbanistica per l’ampliamento di un immobile destinato ad attività commerciale in contrada Terrenove. La ditta proponente è la “Pulizzi Ricambi S.r.l.”.