Strada del Vino e Comune di Marsala promuovono il Museo “John Woodhouse"

25/11/2024 22:00:00

C'è l'accordo tra il Comune di Marsala e l'associaizone Strada del Vino riguardo alla promozione e valorizzazione del Museo “John Woodhouse”, con sede a Palazzo Fici. Un apposito disciplinare, predisposto dalla dirigente Giovanna Basiricò e approvato dalla Giunta, regola i rapporti tra l'Amministrazione Grillo e l'Associazione presieduta dal notaio Salvatore Lombardo, fissando termini e modalità di attuazione dell'accordo. Il sindaco Massimo Grillo: “Vogliamo prepararci al meglio per il 2025, nel corso del quale Marsala - con la sua cultura del vino - sarà protagonista in Sicilia, Regione europea della gastronomia. E il prossimo è pure l'anno del Raduno Nazionale Bersaglieri che, in coincidenza con il Maggio Garibaldino, rappresenta un'opportunità sotto il profilo turistico ed economico. In più, mostreremo a migliaia di visitatori il volto nuovo di una città che ha finalmente ritrovato il suo legame con il mare”.

L'attività della Strada del Vino, in pratica, è volta a comunicare e divulgare le produzioni vitivinicole e agroalimentari marsalesi, la conoscenza di tipicità ed eccellenze del territorio, utilizzando il MarsalaWineMuseum “John Woodhouse” quale prestigiosa location per eventi e iniziative promozionali, inclusa l'organizzazione e la gestione diretta di degustazioni guidate all'interno del locale gift-shop e nell'atrio di Palazzo Fici.