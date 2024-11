25 Novembre: nessuna scusa

25/11/2024 06:31:00

Il claim del 2024 per la Giornata contro la violenza sulle donne è #NessunaScusa. #NoExcuse è l'hashtag di riferimento scelto da UN Women per questo 25 novembre. Arrivato il messaggio di unità delle Istituzioni, da Arianna Meloni di Fratelli d’Italia a Elly Schlein del Pd, e poi ancora Maria Elena Boschi per IV, Giuseppe Conte per il M5S, Mara Carfagna per Noi Moderati, Luana Zanella per Alleanza Verdi Sinistra, Laura Ravetto della Lega, Catia Polidori per FI.

Tutti insieme per un unico obiettivo: “La lotta contro la violenza sulle donne non è nè di destra nè di sinistra, ci riguarda tutti. Si tratta di dire basta a quella cultura del possesso che nega alle donne spazi di indipendenza, di autonomia, di libertà e che ancora oggi uccide una donna ogni tre giorni. Non possiamo non essere tutti dalla stessa parte", ha scritto sui social la deputata Carfagna.

Per i partecipanti all'iniziativa un segno rosso sul viso, ritratto a fine messaggio, simboleggia l'impegno contro la violenza di genere. A lanciare la campagna, che parte proprio oggi 25 novembre, UN Women Italy, che è l’ente delle Nazioni Unite per la promozione dell’uguaglianza e l’emancipazione delle donne. UN Women Italy aderisce al progetto globale Orange the World, parte integrante di UNiTE, iniziativa delle Nazioni Unite istituita nel 2008. L’obiettivo è ambizioso e urgente: sfruttare la forza di un movimento collettivo per sradicare la violenza di genere nel mondo entro il 2030. La campagna inizierà il 25 novembre in concomitanza con la Giornata Mondiale fino al 10 dicembre; 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere con il potente messaggio #NessunaScusa. UNiTE esorta i governi ad accelerare l’attuazione delle 4P della Convenzione di Istanbul: Prevenzione, Protezione, Punizione e Politiche concrete per un futuro di parità e uguaglianza. L’educazione di genere deve diventare, secondo UN Women Italy un investimento cruciale per prevenire abusi e sopraffazioni.

Caterina Tonini, vicepresidente UN Women Italy punta sul cambiamento culturale profondo e duraturo nel nostro Paese: “Alimentando un dibattito che coinvolga e sensibilizzi la società sui temi dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment femminile. Al centro della nostra strategia ci sono la comunicazione e la divulgazione. Attraverso campagne e progetti concreti, puntiamo a mobilitare tutti gli attori della società per fare squadra. Una squadra in cui le aziende, dalle piccole alle grandi, rivestono un ruolo cruciale come agenti di trasformazione. Chiediamo un supporto per una forte sensibilizzazione del mondo aziendale da parte del Terzo Settore, insieme a normative che incentivino la parità e l’inclusione, per rappresentare un acceleratore concreto verso una società più equa. Solo così potremo creare un impatto reale e duraturo”.