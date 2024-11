Tragedia per una famiglia di Campobello: il figlio di 14 anni muore in un incidente

25/11/2024 11:53:00

Tragedia per una famiglia di Campobello di Mazara. Un ragazzo di soli 14 anni, Lorenzo Licata, è morto in un incidente stadale vicino Novara. Il papà e la mamma sono di Campobello di Mazara e si erano trasferiti da anni in Piemonte per lavoro.

Il giovane è morto sul colpo nel terribile schianto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 22 novembre, in cui sono rimasti feriti anche la nonna e il fratellino di 5 anni.

Lorenzo era seduto sul sedile anteriore nell'auto della nonna, quando l'auto si è scontrata contro un'altra vettura con a bordo due donne. L'impatto è stato violento: la Ford su cui viaggiava il 14enne è stata sbalzata e ha colpito un palo in cemento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con i vigili del fuoco, che si sono messi subito al lavoro per estrarre dalle lamiere i tre passeggeri. Purtroppo per Lorenzo non c'era più niente da fare. Ferita in codice giallo invece la nonna e in codice rosso il fratellino di 5 anni che viaggiava sui sedili posteriori

Lorenzo Licata aveva compiuto 14 anni il 17 novembre, quando aveva festeggiato con la famiglia e gli amici. Oltre al fratellino di 5 anni, lascia un'altra sorellina nata nel 2023. Grande dolore tra i parenti e gli amici della famiglia a Campobello di Mazara.