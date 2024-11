A Marsala il convegno di Goals Technologies su innovazione e normative al servizio del vino

25/11/2024 18:40:00

Lo scorso 22 novembre, le storiche Cantine Florio di Marsala hanno ospitato un evento di rilievo per il settore vitivinicolo: "Tecnologie innovative per il mondo del vino ed etichettatura ambientale, nutrizonale e degli ingredienti", organizzato da Assoenologi Sicilia e con il contributo fondamentale e a cura di Goals Technologies. L’incontro ha messo al centro l’innovazione tecnologica e le normative, offrendo spunti preziosi per produttori e appassionati.

Tra i momenti più significativi, l'intervento dell'Avvocato del Vino Marco Giuri, esperto in normative e DPO (Data Protection Officer), che ha illustrato in modo approfondito le regole per l'etichettatura dei prodotti vinicoli. Un tema cruciale per i professionisti del settore, sempre più impegnati a rispondere alle esigenze di un mercato regolamentato.

L’evento ha riscosso grande successo, coinvolgendo numerosi partecipanti e fornendo un’importante occasione di confronto e formazione. I soci Assoenologi hanno inoltre potuto usufruire dell’assegnazione di 2 CFP (Crediti Formativi Professionali). Qui il video con le interviste ai protagonisti.

