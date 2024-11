Essepiauto, la famiglia Tedesco ed Ewiva inaugurano la nuova stazione di ricarica ultra-veloce a Mazara

25/11/2024 08:00:00

Mazara del Vallo, 25 novembre. La famiglia Tedesco, Essepiauto ed Ewiva invitano la cittadinanza all’inaugurazione della nuova stazione di ricarica ultra-veloce per veicoli elettrici. L’evento si terrà martedì 26 novembre 2024, alle ore 11:30, in via Giovanni Lozano, Mazara del Vallo.

Un traguardo significativo per la mobilità sostenibile, reso possibile grazie alla collaborazione tra Essepiauto ed Ewiva, la joint venture di Enel X-Way e Gruppo Volkswagen, con il supporto dell’Amministrazione comunale.

La stazione, dotata di tecnologie all’avanguardia, è pensata per rispondere alla crescente domanda di mobilità elettrica, offrendo una soluzione strategica per residenti e turisti.

Alla cerimonia parteciperà il Sindaco Salvatore Quinci, che inaugurerà la struttura insieme ai rappresentanti delle realtà promotrici.

"Unitevi a noi per celebrare un passo concreto verso un futuro più sostenibile!"

Per informazioni:

Essepiauto

Tel.: 0923 931111

Email: informazioni@essepiauto.it

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)