Tre Fontane al buio da settimane, Campobello Nuova promuove raccolta firme

25/11/2024 17:00:00

Da settimane, nella frazione di Tre Fontane a Campobello di Mazara, i residenti vivono un disagio significativo a causa di un guasto elettrico che ha lasciato al buio parte del lungomare est, in particolare via Venezia (33° Est). La situazione, aggravata dall'arrivo della stagione invernale e dalle giornate più corte, è stata segnalata da oltre un mese alle autorità competenti, ma ad oggi non si registrano interventi né comunicazioni ufficiali sul ripristino dell’illuminazione pubblica.

Il problema sta diventando insostenibile per le famiglie della zona, che ogni sera si trovano costrette a convivere con strade completamente buie, aumentando la percezione di insicurezza e disagio. “Non è normale che un problema così importante venga ignorato per così tanto tempo,” lamentano i residenti.

La raccolta firme del movimento "Campobello Nuova"

Il movimento "Campobello Nuova", tramite il suo segretario Mauro Stallone, ha deciso di prendere in carico questa problematica, sollecitata e documentata dai cittadini della zona interessata. "A nome del nostro movimento, stiamo organizzando una raccolta firme che sarà depositata al Comune tramite protocollo per sollecitare un intervento immediato. Non possiamo accettare che, oltre a non intervenire, non venga data alcuna spiegazione ai residenti,” afferma Stallone.

Un disagio che non può attendere

In una frazione come Tre Fontane, caratterizzata dalla presenza di famiglie e attività locali, il ripristino dell’illuminazione pubblica è una priorità che non può essere ulteriormente rimandata. I residenti chiedono trasparenza sulle tempistiche e interventi rapidi per porre fine a una situazione che mina la qualità della vita nella zona.

"Campobello Nuova e i cittadini di Tre Fontane si aspettano una risposta concreta dall'amministrazione comunale, ricordando che la sicurezza e i servizi essenziali non possono essere lasciati in secondo piano", conclude Stallone.