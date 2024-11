A Marsala il congresso “Respiro e Longevità - Confronto e Prospettive in Pneumologia e Geriatria”

25/11/2024 18:03:00

Il 29 e 30 novembre 2024 Marsala ospiterà la prima edizione del congresso “Respiro e Longevità - Confronto e Prospettive in Pneumologia e Geriatria”, un evento scientifico di grande rilievo che si terrà presso l'Hotel President di Via Nino Bixio. Il convegno, organizzato dai medici Francesco Figlioli e Giovanni Battista Figlioli, si propone di affrontare il crescente impatto delle malattie respiratorie e delle problematiche correlate all’invecchiamento della popolazione.

Patrocinato da prestigiosi enti tra cui l’ASP di Trapani, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Trapani, l’Associazione Medico Chirurgica Lilibetana e la SIMREG (Società Italiana di Medicina Respiratoria in Età Geriatrica), il congresso vedrà la partecipazione di esperti di fama nazionale e internazionale, con l’obiettivo di delineare strategie condivise per migliorare la gestione delle patologie respiratorie negli anziani.

Un focus su invecchiamento e salute respiratoria

Secondo quanto spiegano i medici organizzatori, l’evento risponde a una necessità sempre più attuale. “Dall'inizio del XX secolo, abbiamo assistito a un progressivo invecchiamento della popolazione in Italia e nel mondo. La speranza di vita alla nascita è quasi raddoppiata, passando dai 43 anni dell’inizio del Novecento agli attuali 82,6 anni”.

Questo cambiamento demografico ha portato a un aumento significativo della percentuale di persone con più di 75 anni, con un corrispondente incremento di malattie croniche e condizioni di disabilità. Tra le patologie più comuni nell’anziano spiccano quelle respiratorie, come asma, BPCO, interstiziopatie e infezioni polmonari. “Queste malattie - continuano i dottori Figlioli - richiedono un approccio multidisciplinare, che coinvolga pneumologi, geriatri, specialisti di altre branche e medici di medicina generale”.

Gli obiettivi del congresso

L’obiettivo principale del congresso è creare percorsi diagnostici e terapeutici condivisi che possano garantire la massima efficacia nella cura dei pazienti anziani affetti da malattie respiratorie.

Tra le priorità del dibattito figurano: la prevenzione della disabilità legata alle patologie respiratorie; l’ottimizzazione del rapporto costo-beneficio nella gestione dei pazienti; la sostenibilità economica del sistema sanitario, considerando il progressivo invecchiamento della popolazione.

“La gestione del paziente anziano ‘complesso’ richiede una collaborazione tra ospedale, territorio e medici di medicina generale, affinché sia possibile identificare le strategie migliori per garantire qualità di vita e sostenibilità”, spiegano gli organizzatori.

Il congresso rappresenta non solo un'importante opportunità di aggiornamento per i professionisti della salute per approfondire le tematiche legate a pneumologia e geriatria, due discipline sempre più centrali per il futuro della medicina, ma anche un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’urgenza di affrontare le sfide poste dall’invecchiamento demografico.

Il programma del convegno potete scaricarlo qui.

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2024

08:30 - 09:00

Registrazione dei partecipanti

Presentazione del Congresso e saluti delle Autorità:

Presidente Ordine dei Medici Trapani

Direttore Generale ASP n°9 Trapani

Direttore Distretto di Marsala

Direttore Dipartimento Cure Primarie ASP Trapani

I° SESSIONE

Moderatori: Francesco Gambino, Rita Arrigo, Laura Bivona, Giuseppe Iraci

09:00 - 09:20

“Fenotipi clinici dell’asma nell’anziano e trattamento”

Nicola Scichilone

09:20 - 09:40

“Focus sulla terapia biologica”

Giuseppe Valenti

09:40 - 10:00

“BPCO cosa c’è di nuovo: il ruolo della triplice terapia inalatoria”

Giovanni Battista Figlioli

10:00 - 10:20

“Invecchiamento e modifiche funzionali respiratorie: tra fisiologia e patologia”

Francesco Tartamella

10:20 - 10:40

Coffee break

10:40 - 11:10

Lettura Magistrale:

“Il paziente anziano fragile respiratorio”

Marcello Maggio

II° SESSIONE

Moderatori: Deborah Mangiaracina, Biagio Valenti, Antonella Valenti, Salvatore Vaiasuso

11:10 - 11:30

“Asma, reflusso gastroesofageo: interconnessioni fisiopatologiche e considerazioni terapeutiche nella gestione clinica”

Gaspare Licari

11:30 - 11:50

“Correlazione tra asma e poliposi nasale: approcci terapeutici e implicazioni cliniche”

Daniela Sciandra

11:50 - 12:10

“Complicanze cardiovascolari nella BPCO: gestione clinica”

Nadia Ingianni

12:10 - 12:30

“Atopia nell’anziano”

Antonino Ingrassia

12:30 - 12:50

“La sarcopenia nel paziente respiratorio cronico”

Francesco Figlioli

12:50 - 13:10

Discussione

Discussant: Salvatore Lo Sciuto, Daniele Bertolino, Gianvito Rami

13:10 - 15:00

Light Lunch

III° SESSIONE

Moderatori: Pasquale Mansueto, Antonella Valenti, Rino Caramazza

15:00 - 15:20

“Diagnosi e trattamento del versamento pleurico infettivo complicato”

Claudio Sorino

15:20 - 15:40

“La polmonite nell’anziano fragile: un antico nemico con nuove armi?”

Piermauro Miraglia

15:40 - 16:00

“Polmoniti tipiche ed atipiche: imaging radiologico”

Andrea Anastasi

16:00 - 16:40

Lettura Magistrale:

“Tubercolosi: una storia sempre attuale”

Mario Spatafora

IV° SESSIONE

Moderatori: Davide Barbera, Giuseppe Di Marco, Carlo Cottone

16:40 - 17:00

“Fisiopatologia dell’insufficienza respiratoria”

Giuseppe Paglino

17:00 - 17:20

“Manifestazioni cliniche dell’insufficienza respiratoria nel paziente anziano”

Federica Belluzzo

17:20 - 17:50

“Trattamento dell’insufficienza respiratoria: Analisi delle opzioni terapeutiche, monitoraggio e gestione ottimale dei pazienti”

Pietro Caradonna

17:50 - 18:10

Discussione

Discussant: Chiara Passalacqua, Gloria Terranova

SABATO 30 NOVEMBRE 2024

V° SESSIONE

Moderatori: Mario Barbagallo, Giovanni Anastasi, Giuseppe Augugliaro, Sebastiano Sanci

09:00 - 09:20

“Interazioni cardiopolmonari nella fibrosi polmonare”

Patrizio Vitulo

09:20 - 09:40

“Le pneumopatie fibrosanti nelle malattie reumatiche”

Saverio Liuzza

09:40 - 10:00

“Ipertensione arteriosa polmonare: aggiornamenti clinici e terapeutici per una gestione ottimale”

Gabriella Carmina

10:00 - 10:20

“OSAS e sindrome metabolica”

Amelia Interrante

10:20 - 10:40

Coffee break

VI° SESSIONE

Moderatori: Paolo Buffa, Francesco Fici, Stefano Restuccia

11:00 - 11:20

“Nodulo polmonare: dalla diagnosi alla chirurgia lung-sparing”

Roberto Marchese

11:20 - 11:40

“Efficacia e sicurezza della radioterapia nel trattamento del tumore polmonare nei pazienti fragili”

Antonino Daidone

11:40 - 12:00

“La gestione della malnutrizione nel paziente neoplastico anziano”

Rosella Guggino

12:00 - 12:20

“Gestione e coordinamento delle cure nel trattamento del paziente oncologico. Il ruolo cruciale del medico di medicina generale”

Silvia Salaro

12:20 - 13:00

Discussione

Discussant: Federica Palermo, Fabio Serrentino

13:00 - 14:00

Chiusura lavori e compilazione questionario ECM