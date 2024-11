Trapani, l’I.C. “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” l'evento: “Te la sei cercata”

25/11/2024 18:00:00

Mercoledì 27 novembre, alle ore 10:00, l’I.C. “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani organizza un evento per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne presso la sede centrale di via Tunisi 37. L’iniziativa, dal provocatorio titolo “Te la sei cercata”, si propone di sensibilizzare studenti, docenti e genitori sul fenomeno della violenza di genere, promuovendo un cambiamento culturale e una maggiore consapevolezza.

Alla manifestazione parteciperanno figure di spicco come il Maresciallo Giacomo Davide Bertolino, in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Marsala, e la Tenente Camilla Bernacchini, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Trapani, che porteranno la loro esperienza professionale in materia di violenza di genere. Sarà presente anche l'attrice Loredana Salerno, dell'associazione NOMEA, con un monologo che affronterà il tema con intensità e sensibilità artistica.

Inoltre, il Dott. Marco Saladino, rappresentante dell’associazione Libera, approfondirà il legame tra violenza di genere e mafie, evidenziando come entrambe siano manifestazioni di controllo e oppressione.

Tra gli ospiti invitati figurano il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, l’Assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Virzì, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Trapani Davide Nugnes e rappresentanti della Prefettura di Trapani, a testimonianza del coinvolgimento delle istituzioni nella lotta contro ogni forma di violenza.

L’evento vedrà la partecipazione attiva degli studenti, che proporranno una rappresentazione artistica dedicata alla violenza di genere, e culminerà in un flash mob simbolico contro le leggi discriminatorie ancora vigenti in molte parti del mondo. Anche gli insegnanti prenderanno parte a questo momento di sensibilizzazione collettiva.

“La frase ‘te la sei cercata’ – spiega la Dirigente Scolastica Anna Maria Sacco – è spesso utilizzata per giustificare soprusi e violenze. Attraverso questo titolo provocatorio, vogliamo condannare apertamente questa retorica e sottolineare che la responsabilità è degli aggressori, mai delle vittime. La scuola deve essere un faro di cambiamento, promuovendo il rispetto e la consapevolezza”.

L’evento “Te la sei cercata” si inserisce nel più ampio progetto educativo “100 passi verso il 21 marzo”, un percorso che culminerà con la lettura dei nomi delle vittime della mafia a livello nazionale. L’obiettivo dell’I.C. “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” è di contribuire non solo alla lotta contro la violenza di genere, ma anche alla promozione di valori come la legalità e la giustizia. La manifestazione rappresenta un’occasione significativa per riflettere, insieme alla comunità scolastica e al territorio, sulla necessità di costruire una società libera dalla violenza di genere.