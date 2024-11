Chi sono e cosa pensano i turisti che arrivano all'aeroporto di Trapani Birgi

25/11/2024 06:00:00

Più di un turista su tre non avrebbe scelto la provincia di Trapani senza i collegamenti aerei diretti.

È quanto emerge dal sondaggio condotto dall'Associazione Strutture Extralberghiere presso l’aeroporto di Trapani-Birgi, intervistando 457 turisti in partenza nel mese di ottobre. Pur non avendo valenza statistica, l’indagine (che è possibile scaricare qui) offre uno spaccato interessante sulla percezione del territorio e sul comportamento dei visitatori. Tra i punti salienti: una forte dipendenza dall’accessibilità aerea, una buona permanenza media e soddisfazione per la qualità dei servizi, accompagnate però da criticità legate a pulizia, traffico e promozione turistica.



Fabio Alba, presidente dell’Associazione, ha commentato i risultati evidenziando due aspetti chiave: «Promozione turistica insufficiente, serve una strategia di promozione più efficace e integrata. Inoltre, emerge la necessità di un’identità turistica distintiva per competere efficacemente con altre località».



I dati, dicevamo, sono stati rilevati nel mese di ottobre, quindi un periodo di media stagione, che aiuta a rendere le risposte meno condizionate dall’esodo estivo. I turisti che arrivano ad ottobre, infatti, sono diversi da quelli di agosto. Ma c’è una risposta che in particolare deve far riflettere, cioè la delusione per i servizi carenti e per le condizioni in cui i visitatori trovano le città della provincia.



Ecco nel dettaglio i principali risultati del sondaggio.

Tipo di turista e fascia d’età

Il 41,2% dei turisti viaggia in famiglia, il 41,2% in coppia e il 17,6% con amici.La fascia d’età predominante è quella degli over 50 (41,2%), seguita da turisti tra 31 e 40 anni (29,4%).

Attrattività delle destinazioni

I voli diretti sono determinanti: il 70% degli intervistati non avrebbe scelto Trapani senza un collegamento aereo.

La Sicilia occidentale attira visitatori soprattutto dalla Danimarca (23,5%), Piemonte, Belgio e Germania.

Durata e motivazioni del soggiorno

Il 58,8% ha trascorso tra 6 e 10 giorni in Sicilia.

I principali motivi di visita sono il mare (40%), le attrazioni culturali (36,7%) e l’enogastronomia (10%).



Criticità riscontrate

La spazzatura in strada è il problema più segnalato (50%), seguito da traffico (15%) e scarsa informazione turistica (10%).

Aspetti positivi

I turisti apprezzano soprattutto l’enogastronomia (37,1%), il mare (20%) e il patrimonio artistico (11,4%).

Il rapporto qualità/prezzo dei servizi turistici è valutato come “ottimo” dal 52,9% degli intervistati.

Mobilità e alloggi

Il 58,8% ha noleggiato un’auto, evidenziando la carenza di mezzi pubblici.

Per l’alloggio, il 55,6% ha usato Booking.com, mentre il 55,6% ha scelto locazioni turistiche, seguite dagli hotel (33,3%).

Focus su Marsala

Nonostante il suo potenziale, Marsala appare in difficoltà rispetto ad altre destinazioni vicine. Tra chi non ha soggiornato nella città, il 42,9% ha scelto altre mete, il 28,6% non la conosceva e il 21,4% era solo di passaggio.

I turisti suggeriscono interventi come:

Maggiore pulizia delle città. Miglioramento della segnaletica turistica in inglese. Valorizzazione delle attività locali e artigianali.

Intento di ritorno

Il 70,6% dei turisti ha dichiarato che sicuramente tornerà in Sicilia occidentale, mentre solo l’11,8% non intende tornare.



Progetto di Redazione Tp24