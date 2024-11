A Mazara un incontro per riflettere sull’attualità del pensiero di Paolo Borsellino

26/11/2024 00:00:00

Si terrà venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 17:30, presso il Seminario Vescovile di Mazara del Vallo, l’evento dal titolo “L’attualità del pensiero di Paolo Borsellino: società, legge e territorio”. Un momento di riflessione e approfondimento dedicato alla figura del magistrato simbolo della lotta alla mafia, organizzato per sottolineare la rilevanza e l’attualità dei suoi insegnamenti nel contesto sociale e territoriale contemporaneo.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali di: Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, Sindaco della città.

Seguirà l’introduzione a cura di Eleonora Pipitone, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo "Borsellino - Aiello" di Mazara del Vallo, che porterà il contributo del mondo dell’istruzione nella diffusione dei valori di legalità.

L’incontro vedrà la partecipazione di due autorevoli rappresentanti della magistratura siciliana: Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica di Marsala e di

Salvatore Vella, Procuratore della Repubblica di Gela.

Gli interventi saranno moderati dal giornalista Ettore Bruno, che guiderà la discussione focalizzandosi sull’eredità morale e civile di Paolo Borsellino, con particolare attenzione all’impatto del suo pensiero sul territorio siciliano.

L’evento vuole essere non solo un’occasione per ricordare la figura di Borsellino, ma anche un invito a riflettere sulle sfide ancora aperte nella lotta contro la criminalità organizzata e sull’importanza di una società basata sulla giustizia e sulla legalità. Un appuntamento, dunque, che si propone di coinvolgere la comunità locale per mantenere viva la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla giustizia, ma soprattutto per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di un impegno condiviso per il bene comune.