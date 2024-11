26 Novembre: Unicredit vuole Bpm, Grillo vuole un nuovo voto, condannato Impagnatiello

E' il 26 Novembre 2024. Ecco i principali fatti del giorno in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

Offerta shock di UniCredit su Banco Bpm

UniCredit ha lanciato un’offerta pubblica di scambio da 10 miliardi di euro per acquisire Banco Bpm. L’operazione, non concordata con il governo, rischia di far naufragare il progetto del terzo polo bancario con Mps. Giorgetti ha invocato il golden power, mentre Salvini si è detto furioso.

Grillo chiede la ripetizione del voto al M5s

Beppe Grillo ha inviato una PEC chiedendo la ripetizione del voto dell’assemblea costituente che lo ha estromesso dal ruolo di garante del Movimento 5 Stelle. Grillo punta a evitare il quorum, ma Giuseppe Conte è fiducioso di vincere nuovamente.

Condanne per femminicidi in Italia

Alessandro Impagnatiello è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso con 37 coltellate Giulia Tramontano e il figlio che portava in grembo. È stato chiesto l’ergastolo anche per Filippo Turetta, che ha inferto 75 coltellate a Giulia Cecchettin.

Caso Dominique Pelicot in Francia

La procura di Avignone ha chiesto 20 anni di carcere per Dominique Pelicot, accusato di aver drogato e fatto stuprare la moglie (e forse la figlia) da almeno 51 uomini.

Tregua in Libano: ore decisive

Israele potrebbe dare il via libera all’accordo per una tregua con il Libano nelle prossime ore. Tuttavia, non è certo che le condizioni saranno accettate da Hezbollah e dal governo libanese.

Archiviazione per le inchieste su Trump

Le indagini sui documenti secretati e sull’assalto a Capitol Hill sono state archiviate. Una vittoria per l’ex presidente, che continua a consolidare la sua posizione in vista del nuovo mandato.

Sciopero trasporti ridotto a 4 ore

Il Garante ha chiesto la riduzione dello sciopero dei trasporti previsto per venerdì. Salvini ha accolto con favore la decisione.

Tensioni nel governo su giustizia e canone Rai

Il Consiglio dei Ministri ha rinviato le decisioni su giudici e spioni, mentre il decreto flussi sarà votato oggi con fiducia. Salvini e Tajani si scontrano sul destino del canone Rai.

Missili e contractor in Ucraina

Francia e Gran Bretagna sarebbero pronte a inviare contractor per addestrare gli ucraini all’uso di nuovi missili. Intanto, la Russia intensifica gli attacchi e l’Ucraina chiede nuove difese.

Rinvio a giudizio per il chirurgo del Papa

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato Papa Francesco, accusato di falso.

Cronaca nera in Italia

A Torino, una madre depressa ha annegato la figlia di 10 mesi. A Reggio Emilia, dieci secondini sono sotto processo per pestaggi. A Lecce, un uomo è morto dopo aver inalato gas da un palloncino.

Sport

Il Lecce ha battuto il Venezia 1-0, mentre Empoli e Udinese hanno pareggiato 1-1.