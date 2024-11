Campobello di Mazara, Luisa Corna in scena con lo spettacolo “Donne di Cuori”

26/11/2024 13:06:00

Sarà la cantante e conduttrice televisiva Luisa Corna, con lo spettacolo “Donne di Cuori” ad aprire

la seconda edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”, venerdì 29 novembre, alle ore 21, al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara.

L’artista porterà in scena uno spettacolo musicale omaggio alle grandi interpreti della musica italiana. Sul palco, ad accompagnare la bellissima voce di Luisa Corna, ci sarà il maestro Giandomenico

Anellino, chitarrista, arrangiatore, e direttore d’orchestra che ha suonato con i più grandi artisti della musica pop italiana come Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero, Amedeo Minghi e Massimo Ranieri. Lo spettacolo è promosso dalla Quintosol production srl con la direzione artistica di Piero Di Stefano e di Giacomo Maltese e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione. È possibile acquistare i biglietti dello spettacolo “Donne di Cuori” presso il punto telefonia Soleluna, in via Garibaldi, a Campobello di Mazara (cell. 338 9837558 ) oppure al botteghino del teatro.

Biglietti on-line sul sito Ticket.it.