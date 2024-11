Mazara: selezione per un dirigente comunale e mobilità per nove figure professionali

26/11/2024 15:25:00

Il Comune di Mazara del Vallo ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di un incarico triennale per la posizione di Dirigente del 3° Settore comunale “Servizi alla Città e alle Imprese”. L'incarico sarà a tempo pieno e determinato, con durata di tre anni, come previsto dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13.

I candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura, Ingegneria Civile, Edile o Ambientale; Laurea Specialistica (D.M. 509/1999); Laurea Magistrale (D.M. 270/2004). È inoltre richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto e la relativa iscrizione all'ordine professionale.

Le domande, compilate utilizzando il modello allegato all’avviso, devono essere trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo procedure.selettive@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it entro le ore 23:59 del 29 novembre 2024. L’avviso è consultabile nella sezione “Bandi di Concorso” del portale istituzionale e sulla piattaforma InPa all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Mobilità Esterna per 9 nuove figure professionali - Il Comune di Mazara del Vallo ha pubblicato tre avvisi di mobilità esterna, riservati al passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. La selezione riguarda le seguenti figure professionali: 5 Istruttori Tecnici; 2 Istruttori Amministrativo Contabili; 2 Agenti di Polizia Municipale.

I candidati interessati devono trasmettere le domande di partecipazione entro le ore 23:59 del 29 dicembre 2024, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo procedure.selettive@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Gli avvisi, comprensivi del modello di domanda, sono disponibili nella sezione “Bandi di Concorso” del portale istituzionale e sulla piattaforma InPa (www.inpa.gov.it).

Come partecipare - Ogni bando contiene specifiche istruzioni per la candidatura, con documenti separati per ciascun profilo: Avviso per Istruttore Amministrativo Contabile; Avviso per Istruttore Tecnico; Avviso per Agente di Polizia Municipale.

Si tratta di un'opportunità importante per rafforzare l'organico comunale con nuove risorse qualificate.