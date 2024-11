 WhatsApp rivoluziona i messaggi vocali: arriva la trascrizione automatica

26/11/2024 12:00:00

Per tutti coloro che trovano scomodo ascoltare i messaggi vocali, WhatsApp introduce una nuova funzione che promette di cambiare il modo di utilizzare la piattaforma: la trascrizione automatica dei messaggi audio. Questa opzione, già testata nelle versioni beta e recentemente confermata da Meta, consentirà di convertire l’audio in testo, offrendo una soluzione pratica e discreta per leggere i messaggi senza doverli ascoltare.

Come attivare la trascrizione

Utilizzare la funzione sarà semplice: sarà sufficiente tenere premuto sul messaggio vocale e selezionare l’opzione "Trascrivi". Il testo generato verrà mostrato direttamente sotto al messaggio vocale. Il sistema riprende un funzionamento già adottato con successo in altre applicazioni simili. Meta ha garantito che la trascrizione avverrà interamente sul dispositivo, mantenendo il processo protetto dalla crittografia end-to-end. Questo significa che il contenuto rimarrà accessibile esclusivamente al proprietario del telefono, assicurando la massima privacy.

Requisiti e configurazione

Per abilitare la trascrizione, è necessario aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile. Una volta fatto, l’opzione può essere configurata seguendo questo percorso nell’app: Impostazioni > Chat > Trascrizione dei messaggi vocali > Lingua di trascrizione. In alternativa, al primo utilizzo della funzione, l’app guiderà l’utente nella configurazione, offrendo la possibilità di scegliere la lingua di trascrizione e le condizioni per scaricare i file necessari, come la preferenza per il download via Wi-Fi.

Lingue e dispositivi supportati

La funzione sarà inizialmente disponibile per gli utenti iOS (versione 16 e successive) in diverse lingue, tra cui italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo, turco, cinese e arabo. Gli utenti Android, invece, dovranno attendere un po’ per avere il supporto in italiano. La trascrizione inizialmente sarà disponibile solo in inglese, portoghese, spagnolo, russo e hindi, con l’ampliamento alle altre lingue previsto in una fase successiva.

Un cambiamento atteso

Questa novità rappresenta una risposta alle esigenze di molti utenti, offrendo una maggiore flessibilità nell’uso dell’app. La trascrizione si rivela utile non solo per chi preferisce leggere piuttosto che ascoltare, ma anche per chi si trova in situazioni in cui non è possibile riprodurre messaggi vocali, come riunioni o ambienti pubblici. Con questa funzione, WhatsApp continua a migliorare l’esperienza utente, mantenendo al centro sicurezza, praticità e innovazione.