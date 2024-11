PNRR, domani in prefettura a Trapani un incontro formativo per i Comuni

26/11/2024 16:50:00

Domani, mercoledì 27 novembre 2024, si terrà un incontro formativo dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), organizzato dalla Prefettura di Trapani in collaborazione con la Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) e l’Ispettorato Generale per il PNRR (IGPNRR).L’obiettivo dell’iniziativa è fornire supporto tecnico e formativo ai Sindaci, Segretari Comunali e addetti al PNRR delle amministrazioni locali. Particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo del sistema ReGiS, strumento chiave per la gestione dei dati e la rendicontazione delle spese legate ai progetti finanziati dal PNRR.

Programma della Giornata

L’incontro si svolgerà presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani con il seguente programma:

Ore 9:00 – 9:30: Accoglienza

Ore 9:30 – 9:45: Saluti istituzionali

S.E. Dott.ssa Daniela Lupo – Prefetto di Trapani

Dott.ssa Manuela Dagnino – Direttore Generale Area Sud Sicilia

Dott. Calogero Calamia – Direttore RTS di Trapani

Capitano Mattia Concas e Luogotenente Antonio Fulgaro – Guardia di Finanza di Trapani

Ore 9:45 – 10:00: Introduzione al contesto PNRR a cura della Dott.ssa Antonella Merola (IGPNRR).

Ore 10:00 – 10:45: Approfondimenti tematici:

Lo stato del PNRR nei Comuni della provincia.

Il sistema ReGiS e il flusso di rendicontazione.

Adempimenti richiesti agli enti locali, Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM).

Strumenti di supporto per i Comuni e consigli pratici.

Relatori:

Dott. Claudio Rana, Dott.ssa Arianna D’Addezio, Dott. Andrea Zanin (IGPNRR - Ufficio VII).

Dott. Marco Sera (IGPNRR - Ufficio V).

Ore 10:45 – 11:00: Pausa.

Ore 11:00 – 11:15: Le attività del Presidio PNRR della RTS di Trapani.

Ore 11:15 – 12:15: Approfondimento pratico sulle funzionalità del sistema ReGiS: gestione spese e rendiconti con risposte ai quesiti, a cura del Dott. Guido Iervolino (IGPNRR - Ufficio VI).

Ore 12:15 – 12:45: Sessione di domande e risposte con i Comuni.

Ore 12:45 – 13:15: Conclusioni e interventi dei rappresentanti comunali.

Un’opportunità per gli Enti Locali

L’incontro rappresenta un’occasione fondamentale per migliorare la gestione delle risorse del PNRR, garantire una rendicontazione trasparente e utilizzare in modo efficace i fondi assegnati. Grazie alla partecipazione di esperti dell’Ispettorato Generale e della Ragioneria Territoriale, gli Enti Locali potranno acquisire strumenti e conoscenze utili per affrontare con successo le sfide legate al PNRR.