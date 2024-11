Lo Curto: "Caronia via dalla Lega, non compromette il nostro buon lavoro in tutta la Sicilia"

26/11/2024 09:21:00

Gentile direttore di Tp24,

leggo sul suo quotidiano le dichiarazioni dell'On. Caronia sulle motivazioni che l'hanno indotta ad abbandonare la Lega per aderire a Noi Moderati di Lupi e Romano. Premetto che non intendo esprimere alcun giudizio di valore sulle scelte politiche di Marianna Caronia. Desidero però puntualizzare che le motivazioni addotte per giustificare il cambio di partito sono palesemente in contrasto con quanto precedentemente affermato dall'On. Caronia che da capogruppo della Lega all'ARS accoglieva come una straordinaria opportunità l'approvazione della Riforma Calderoli.Q

ueste le sue parole il 24 gennaio del 2024:“Il voto del Senato al Ddl sull’Autonomia differenziata è un passo avanti importantissimo per una riforma che sarà epocale e consentirà alle Regioni di avere più responsabilità e competenze in tanti settori nevralgici per lo sviluppo e la crescita delle stesse”.

Questa precisazione è per me obbligatoria proprio perché,nell'articolo pubblicato su TP24, si accosta il partecipatissimo evento da me organizzato il 19 Novembre a San Pietro per parlare dell'eccellente lavoro che la Lega fa in Sicilia per dare risposte alle categorie produttive e all' agricoltura, mentre la capogruppo Caronia abbandona il partito a causa del DDL sull'autonomia differenziata.

Come sottolineato dal nostro Commissario regionale Sen Germaná, le parole di Marianna Caronia sorprendono non poco ma il suo abbandono è una ragione in più per fare conoscere il buon lavoro che il partito sta facendo, dal Governo nazionale a quello regionale, con i nostri ministri e assessori impegnati a dare risposte chiare e concrete.

Oggi la Lega che parla i dialetti di tutta Italia ha in Salvini il leader che sta investendo, oltre al Ponte sullo stretto, ben 40 miliardi per realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico e per eliminare il gap tra nord e sud del Paese.

Mai nessun Ministro, anche siciliano, aveva fatto tanto per la Sicilia. Per questo il mio compito da Commissario provinciale è di lavorare con entusiasmo perché questa inedita attenzione di chi governa in Sicilia e a Roma per conto della Lega lo faccia con il giusto interesse verso i territori.

A Marsala e nella provincia di Trapani la Lega si candida ad essere partito che dialoga, costruisce relazioni, buone pratiche con tutte le categorie produttive e con tutti gli attori del territorio, formulando proposte e fornendo risposte convincenti e competenti.

La ringrazio per l'opportunità di fare chiarezza e di raggiungere i lettori di TP24 e a beneficio della corretta informazione quale strumento di formazione del libero pensiero.

Eleonora Lo Curto

Commissario Provinciale Lega