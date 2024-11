 Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale rinnova il cda. Oggi assemblea a Gibellina

26/11/2024 10:00:00

La Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale si appresta a rinnovare il consiglio di amministrazione. Oggi a Gibellina alle 10.30, nella sala consiliare del Comune, si terrà l’assemblea dei soci aderenti al Distretto. All’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2023 e dei bilanci di previsione per gli esercizi 2024 e 2025.

“Abbiamo lavorato in questi anni per dare una veste solida e partecipata al Distretto Turistico e per sviluppare e rilanciare il turismo in diversi ambiti, affrontando molte sfide impegnative. Fin qui crediamo di aver fatto un buon lavoro – afferma Rosalia D’Alì, presidente del Distretto – Ora il Distretto è atteso ad appuntamenti importanti. La trasformazione da DMO in DMC e la candidatura di Trapani e del suo territorio a Città creativa per la gastronomia Unesco sono le prossime sfide che stiamo affrontando in questi mesi insieme ad i nostri soci e ai 17 Comuni aderenti che ci hanno seguito dimostrando di credere nelle nostre strategie. Sono impegni indirizzati verso obiettivi nuovi per la Sicilia che puntano a fare un salto di qualità al settore turistico, avvicinandolo ad esperienze che in alcune realtà del Nord Italia funzionano con successo.”