Il nuovo Cda del Distretto Turistico. C'è Agate, nonostante tutto

26/11/2024 17:47:00

Si è svolta presso l’aula consiliare del Comune di Gibellina l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA) del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. L’evento ha rappresentato un momento significativo per il territorio, non solo per l’importanza strategica dell’organismo, ma anche per la scelta simbolica della location: Gibellina, designata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea nel 2016.

I rappresentanti eletti

Secondo le disposizioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione prevede la partecipazione di sei Sindaci in rappresentanza dei soci fondatori, due componenti per i soci privati e il Sindaco di Pantelleria per un progetto speciale in partnership con il Distretto. Gli enti locali scelti per far parte del CdA sono stati i Comuni di Trapani, Marsala, Gibellina, Erice, Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo.

Marsala c'è obtorto collo. Il Sindaco Grillo e l'Assessore Agate volevano uscire dal Distretto, ma il consiglio comunale ha detto no.

E sarà, ironia della sorte, l’Assessore Salvatore Agate a rappresentare l’Amministrazione Comunale nel CdA. "La proposta di nominarlo vicepresidente ha trovato un ostacolo per problemi di incompatibilità, ma ciò non toglie l’importanza della sua partecipazione come figura chiave per il territorio marsalese" scrive in una nota l'Ast, l'Associazione Strutture Turistiche di Marsala.

Per quanto riguarda i soci privati, il CdA include Emanuela Magaddino, indicata dal Sindaco di Castellammare, e l’architetto Elio Palmeri, in rappresentanza di Federalberghi.