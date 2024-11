Calcio: buon momento per il Marsala 1912, si torna al Municipale per affrontare il Marineo

27/11/2024 16:20:00

Quinto risultato utile consecutivo per gli uomini di Totò Brucculeri, un pareggio per 1 ad 1 contro lo Sciacca di Mister Galfano che dimostra sempre più la capacità degli azzurri di adeguarsi alle squadre che via via affronta in questo difficile Campionato di Eccellenza, senza mai sfigurare nei confronti degli avversari di turno. Una costante, quella dell’impegno di chi scende in campo, che contrasta pienamente le voci di problemi societari dopo gli ultimi comunicati tranquillizzando gli sportivi lilibetani ed anzi lanciando il sodalizio del Presidente Sardone tra le squadre con un’ottima performance sportiva considerando le ultime cinque sfide giocate. Se a ciò aggiungiamo l’arrivo della prima punta di qualità e di esperienza come Agostino De Luca, allora il Marsala 1912 si presenta, all’alba delle ultime quattro giornate del girone di andata, come squadra difficile da affrontare, imprevedibile nelle sue mosse tecniche e che nel proseguo di questa avventura vorrà dire ancora tante cose ai fini della classifica e dell’organico.

“Questa è la squadra che vogliamo, dichiara il Presidente Giovanni Sardone, che suda la maglia e che dimostra di essere stata costruita per fare bene in questo difficile campionato. Oggi i tifosi lilibetani hanno constatato con mano che è tornato a splendere il Marsala Calcio e non saranno le polemiche, a ledere il grande lavoro che questa società sta facendo. Il Marsala 1912 è una società seria che vuole fare bene e, ne sono certo, farà bene. Ai tifosi voglio solo chiedere di andare allo Stadio ad incitare i nostri ragazzi, facciamoli sempre più sentire orgogliosi di indossare la nostra gloriosa maglia”. Per il prossimo impegno casalingo di domenica 1 dicembre contro l’Oratorio S. Ciro e S. Giorgio di Marineo si tornerà a giocare al Municipale Nino Lombardo Angotta. Per l’occasione riaprirà la Gradinata la cui vendita dei biglietti a soli 2 Euro è stata affidata, solo in prevendita sino a venerdì e non acquistabile al botteghino, ad un gruppo di tifosi lilibetani tra cui Daniele Riggio e Daniele Crimi che la società intende ringraziare per la dedizione ai colori lilibetani. In Tribuna, al solito prezzo stagionale di 10 Euro, i tifosi che acquisteranno il biglietto al botteghino (non è prevista la prevendita) ed i titolari di abbonamento avranno la possibilità di portare allo stadio una Donna con ingresso gratuito. Infine, all’ingresso sarà possibile acquistare il Panettone del Marsala 1912 al prezzo di 12 Euro anziché 15.

#Marsala1912 #AzzurroNelCuore #TuttiAlloStadio #ForzaMarsala

Tabellino: Unitas Sciacca - Marsala 1912 : 1-1

Reti: pt 16’ Pedalino (M), st 10’ Jammeh (S)

Unitas Sciacca: Sabella, Caternicchia (st 45’ Greco), Di Mercurio, Licata, Cipolla, Jammeh, Galfano, Sinacori (st 37’ Graci), Margaritini (st 33’ Pisciotta), Fricano, Erbini (st 45’ Triolo). A disp.: Keba, Genco, Rotolo, Crivello, Venezia. Allenatore: Sig. Angelo Galfano.

Marsala 1912: Faraone, Genesio, Mazzeo, Giardina (st 33’ Isaia), Cinquemani, Luminario, Angileri (st 20’ Meo), Pedalino (st 48’ Abbenante), De Luca (st 21’ Troncoso), Martorana, Mangiaracina. A disp: Furnari, Ciolino, Vetrano, Bonfratello, Accardo. Allenatore: Sig. Salvatore Brucculeri.

Arbitro: Sig Simonpietro La Malfa di Palermo

Assistenti: Sig.ri Fabio Marino e Giuseppe Marino di Palermo.