Erice partecipa all'Assemblea annuale dell’Anci di Torino

27/11/2024 00:00:00

Si è conclusa con successo la 41ª edizione dell’Assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), svoltasi a Torino dal 20 al 22 novembre 2024. Tra i protagonisti di questo importante appuntamento, il Comune di Erice, che ha partecipato attivamente ai lavori, confermando il proprio impegno nella governance locale e nella promozione di soluzioni innovative e sostenibili per il territorio.

Con il tema centrale “Facciamo l’Italia, giorno per giorno”, l’Assemblea ha ospitato amministratori, esperti e rappresentanti istituzionali provenienti da tutta Italia. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato il ruolo cruciale dei Comuni nella costruzione del futuro del Paese.

I lavori si sono concentrati su argomenti fondamentali per l’amministrazione pubblica, come: Sicurezza urbana e welfare; Innovazione digitale e inclusione sociale; Gestione delle risorse locali; Politiche di coesione e transizione ecologica

La partecipazione del Comune di Erice è stata significativa, con rappresentanti che hanno contribuito ai tavoli tematici e ai panel, condividendo buone pratiche e recependo nuove idee per migliorare l’amministrazione locale.

Tra i momenti più importanti, il confronto diretto tra sindaci e amministratori ha evidenziato l’importanza della cooperazione tra enti locali per affrontare le sfide del PNRR, migliorare i servizi pubblici attraverso la digitalizzazione e promuovere la sostenibilità ambientale. L’assemblea ha inoltre sottolineato il ruolo crescente delle donne nella politica locale, un tema che ha trovato risalto nella visione strategica dell’evento.

Le parole della sindaca di Erice

Daniela Toscano, sindaca di Erice, ha espresso soddisfazione per la partecipazione all’evento, sottolineando i vantaggi del confronto e della condivisione: «L'Assemblea di quest’anno è stata un’opportunità straordinaria per confrontarci con i colleghi di tutta Italia, per condividere sfide, buone pratiche e soluzioni innovative. Torino è stata una vetrina straordinaria di visioni, progetti e opportunità. I temi trattati e le discussioni ci permetteranno di migliorare la nostra amministrazione, di affrontare le sfide future con maggiore preparazione e di rendere i nostri servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini».

La sindaca ha anche evidenziato come la crescente presenza femminile nella governance locale rappresenti un passo avanti positivo per il futuro della politica.

Un’esperienza formativa per il futuro di Erice

La partecipazione all’Assemblea ANCI 2024 rappresenta per il Comune di Erice un momento di crescita e confronto, fondamentale per affrontare le sfide della transizione ecologica, del PNRR e dell’innovazione amministrativa. Le idee e le soluzioni discusse a Torino troveranno applicazione nelle strategie future dell’amministrazione locale, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini.