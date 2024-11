Diritti Umani in Libia: il 29 e 30 novembre incontro a Mazara

27/11/2024 17:25:00

A Mazara del Vallo si terrà, il 29 e 30 novembre, un incontro multiculturale dal titolo "Da Tripoli alla Sicilia - Evacuazione dei difensori dei diritti umani dalla Libia", promosso dalla Convenzione sui Diritti nel Mediterraneo con il supporto del Comune di Mazara e della Regione Sicilia. L’iniziativa punta a sensibilizzare sulla necessità di garantire un’evacuazione sicura per i difensori dei diritti umani in Libia.

La Convenzione sui Diritti nel Mediterraneo ETS, un’associazione che unisce rappresentanti di 20 Paesi, collabora con le organizzazioni Refugees in Libya (RiL) e Alliance with Refugees in Libya (ARiL). L’obiettivo è rafforzare la cooperazione nel Mediterraneo, garantendo accoglienza e supporto a chi opera in situazioni critiche per tutelare i diritti umani.

Il programma dell’evento Venerdì 29 novembre: Ore 15: Inaugurazione con una mostra fotografica presso il Centro Operatori di Pace e conferenza stampa moderata dal giornalista Giuseppe Ciulla. Interverranno il Sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, e altre autorità. Ore 17: Tavola rotonda moderata da Arianna d'Alfio, con la partecipazione di figure istituzionali e religiose, tra cui mons. Angelo Giurdanella, l’eurodeputato Leoluca Orlando, e rappresentanti regionali e comunali.

Sabato 30 novembre: Mattina: Laboratori tematici al Civic Center su salvataggi in mare, libertà di movimento, assistenza ai rifugiati in Libia e la condizione delle donne migranti. Ore 18:30: Proiezione del documentario “Cross-border Rape” presso il Teatro Garibaldi, che denuncia le violenze subite dalle donne migranti in Libia.

Mazara del Vallo si conferma luogo simbolo di dialogo e accoglienza, offrendo una piattaforma per affrontare temi cruciali legati ai diritti umani e alla migrazione nel Mediterraneo.