Inaugurata a Mazara la stazione di ricarica ultra-veloce di Ewiva ed Essepiauto

27/11/2024 11:05:00

Un importante passo verso la mobilità sostenibile è stato compiuto con l'inaugurazione della nuova stazione di ricarica ultra-veloce in via Giovanni Lozano 5. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra Essepiauto ed Ewiva – la joint venture tra Enel X e Gruppo Volkswagen – punta a rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e conveniente, rispondendo alle esigenze del territorio e dei suoi e-driver.

La nuova stazione è dotata di 3 infrastrutture da 300 kW ciascuna, per un totale di 6 punti di ricarica (PoC), consentendo la ricarica in parallelo di più veicoli con tempi estremamente ridotti. La posizione strategica, vicina a un’area commerciale e all'innesto autostradale, la rende un punto di riferimento fondamentale per residenti e turisti in transito nella Sicilia occidentale.

Paolo Tedesco, titolare di Essepiauto, ha sottolineato l'importanza di investire nella mobilità green: “Dal 2035 saremo obbligati a una mobilità green. Dopo una prima infrastruttura, inauguriamo questa stazione di ricarica con ben tre colonnine da 300 kW ciascuna, le più performanti in assoluto. Cerchiamo di rispondere alle esigenze del mercato del territorio, garantendo una ricarica veloce. Ringraziamo Ewiva, Volkswagen Group Italia, Enel X Way e l’Amministrazione comunale per il supporto, anche dal punto di vista burocratico, affinché tutto fosse più rapido. Ci auguriamo che si vada sempre più verso una mobilità sostenibile”.

A ribadire l’importanza strategica della nuova infrastruttura, Annalisa Hyeraci, responsabile comunicazione di Ewiva, ha aggiunto: “Questa stazione ultra-veloce con tre colonnine consente sei ricariche elettriche in parallelo. Oltre a essere tra le più performanti, è l’unica dell’area della Sicilia occidentale, offrendo un servizio di ricarica superveloce non solo ai residenti, ma anche ai turisti della zona”.



L'iniziativa, resa possibile anche grazie al supporto dell'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo, rappresenta un modello di sinergia tra pubblico e privato per accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile. Ewiva ed Essepiauto si confermano protagonisti di questo percorso, puntando a rendere il territorio un esempio di innovazione e sostenibilità.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)