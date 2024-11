Trapani: "Balcone in Musica", giovani talenti in scena dallo storico Palazzo Cavarretta

27/11/2024 10:45:00

La Presidenza del Consiglio Comunale di Trapani, con il supporto dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e in collaborazione con il Conservatorio di Musica "Antonio Scontrino", presenta "Balcone in Musica", una rassegna dedicata ai giovani talenti musicali del territorio. Gli eventi si terranno il 1 e l’8 dicembre, alle ore 19.00, e trasformeranno lo storico balcone di Palazzo Cavarretta, sede del Consiglio Comunale, in un suggestivo palcoscenico naturale.

L’iniziativa si inserisce in un progetto che unisce tradizione e innovazione, creando un legame tra il patrimonio storico-architettonico della città e le nuove generazioni di artisti. “I giovani musicisti del Conservatorio si esibiranno da questa prestigiosa location, creando un ponte ideale tra la tradizione architettonica trapanese e le nuove generazioni musicali. Questo evento mira a valorizzare i talenti emergenti e il patrimonio del centro storico, unisce musica, arte e storia, consolidando il legame tra le istituzioni del territorio”, ha dichiarato Anna Lisa Bianco, Presidente del Consiglio Comunale di Trapani.

La rassegna "Balcone in Musica" proporrà due serate dal sapore musicale differente, ciascuna pensata per mettere in risalto il talento e la passione degli studenti del Conservatorio "Antonio Scontrino".

Il primo concerto, previsto per domenica 1 dicembre, sarà dedicato alla musica pop. Si esibiranno le voci di Dajana Silvestri, Roberta Genna, Syria Messana e Manuela Lombardo, accompagnate da Dario Salerno alla chitarra, Giovanni Ferro al pianoforte e Giuseppe Trippodo alle percussioni.

Il secondo appuntamento, domenica 8 dicembre, porterà sul balcone di Palazzo Cavarretta le sonorità del jazz. Ad animare la serata saranno Andrea Giugno al pianoforte digitale, Nicolò Valenti al basso elettrico e Aurelia Romej alla batteria.

"Balcone in Musica" offre l'opportunità al pubblico di vivere un’esperienza unica nel cuore della città. Palazzo Cavarretta, simbolo della storia istituzionale di Trapani, che diventa per due serate un luogo dove la bellezza dell’arte e della musica si incontrano, offrendo un’occasione di condivisione e scoperta. L’iniziativa conferma l’impegno del Consiglio Comunale e delle istituzioni locali nel promuovere i talenti, rafforzando il legame tra cultura e territorio.

Una rassegna che celebra l’importanza della musica come strumento di valorizzazione e dialogo tra passato e futuro, coinvolgendo la cittadinanza in un viaggio attraverso note e tradizioni.

