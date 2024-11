Marsala, il monumento ai Caduti di largo Sansone attorniato dai rifiuti

27/11/2024 08:13:00

Neppure una lapide sulla quale è scritto “Ai caduti di Marsala…” ha impedito ai soliti incivili di abbandonare accanto al monumento di largo Tonino Sansone alcune cassette di polistirolo. E di recente, a pochi metri di distanza, sempre all’interno dello spazio a verde, quasi all’angolo con via Franca e Vito Pellegrino, qualcun altro aveva gettato una notevole quantità di frutta, che in pochi giorni era andata in putrefazione, con tutte le intuibili conseguenze.

Adesso, le cassette di polistirolo accanto al carroarmato… Certo, altrove accade di peggio. Ma questo non può essere una giustificazione. E poi, il singolare monumento attira sempre l’attenzione di tutti i turistidi passaggio, che spesso si fermano per farsi una foto accanto al vecchio strumento di morte. E lo spettacolo offerto come sfondo alle foto-ricordo non è proprio esaltante.