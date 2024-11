25 Novembre, l'opera "Liberaci dal Male" esposta a Trapani di fronte Palazzo Cavarretta

27/11/2024 12:22:00

Nel cuore di Trapani, di fronte a Palazzo Cavarretta, spicca un’opera carica di significato: "Liberaci dal Male", un quadro che rappresenta la violenza emotiva da parte di un uomo. L’opera, realizzata da Giovanna Colomba, è stata esposta in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Quest’opera straordinaria è nata il 26 dicembre 2023, nel contesto della mostra estemporanea "Violent Christmas", un evento patrocinato dal Comune di Trapani che ha unito oltre 30 artisti provenienti da tutto il mondo. L'obiettivo era chiaro: parlare di violenza, un tema difficile e urgente, in un periodo apparentemente dedicato alla gioia e alla pace, come quello natalizio.

Curata da Elena Alaimo, fondatrice del wushuSTUDIO, "Violent Christmas" è stata un’esperienza immersiva che ha cercato di rompere il silenzio sulle problematiche sociali attraverso l’arte. È proprio il wushuSTUDIO che ha proposto di esporre "Liberaci dal Male" a Palazzo Cavarretta, confermando il proprio impegno come galleria d’arte a sostegno di temi sociali. Con la sua particolare attenzione alla musica elettronica e alle arti visive, il wushuSTUDIO esplora percorsi alternativi, sfidando i giudizi superficiali e proponendo nuovi modi di riflettere sulla società.

L’opera di Giovanna Colomba è un esempio impressionante di come l’arte possa affrontare temi difficili. Il quadro ritrae un volto trasfigurato e disumano, un’immagine disturbante che enfatizza la brutalità di chi compie violenza e l’immenso dolore della vittima. Gli occhi sbarrati e il volto deformato evocano paura e impotenza, simboleggiando il terrore quotidiano vissuto da molte donne. Questa rappresentazione intensa non si limita a sensibilizzare: essa invita gli spettatori a guardare oltre, a riflettere sulla realtà della violenza in tutte le sue forme, e a unirsi a un coro universale che chiede giustizia e cambiamento.