 "Una tela per la violenza": l’arte contro il silenzio al Tribunale di Marsala

27/11/2024 10:15:00

Un messaggio potente e universale: il diritto di ogni donna a vivere libera dalla paura e dalla violenza. È stato questo il fulcro dell’iniziativa "Una tela per la violenza", organizzata il 25 novembre al Tribunale di Marsala in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Attraverso l’arte, spesso più efficace di mille parole, l’evento ha voluto sensibilizzare la comunità sul percorso di consapevolezza necessario per contrastare ogni forma di abuso. Una tela può diventare uno strumento di comunicazione diretta e comprensibile, capace di parlare al cuore e alla mente.

Hanno preso parte all’iniziativa avvocati, magistrati, studenti e rappresentanti delle istituzioni, tra cui Adele Pipitone, della Commissione Pari Opportunità, la pittrice e insegnante Giovanna Lentini, il procuratore della Repubblica di Marsala Fernando Asaro e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Giuseppe Spada.

Un momento di riflessione collettiva, arricchito dalla presenza degli studenti, per sottolineare che il cambiamento inizia con la consapevolezza. L’arte, ancora una volta, si è dimostrata un mezzo potente per accendere il dialogo e promuovere una cultura di rispetto e parità.