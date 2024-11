Riccardo da Marsala e Martina da Trapani allo Zecchino d'oro

27/11/2024 18:06:00

Ben due bambini della provincia di Trapani saranno protagonisti della nuova edizione dello Zecchino d'oro. Sono Riccardo, di Marsala, e Martina, di Trapani. Un record.

Marsala è in festa per il talento del piccolo Riccardo Rizzo, che parteciperà alla 67ª edizione dello Zecchino d’Oro, il celebre festival musicale dedicato ai bambini. Riccardo interpreterà il brano "Il principe Futù", un inno alla tecnologia usata con saggezza e al valore dei sentimenti autentici.

La storia del Principe Futù

Il brano, scritto e composto da Giulia Luzi e Massimo Zanotti, racconta di un giovane principe proveniente dal futuro, dove la tecnologia ha reso tutto più semplice ma ha eliminato elementi essenziali come l’affetto e i sapori tradizionali, come il ragù della nonna. Grazie al suo computer, Futù eccelle a scuola senza studiare, vive in un mondo con auto che si guidano da sole e persone che non invecchiano mai. Tuttavia, manca l’ingrediente principale per una vita felice: il cuore.

La canzone lancia un messaggio importante: guardare al futuro con fiducia, imparando a sfruttare la tecnologia senza perdere di vista l’umanità e i sentimenti.

Un talento marsalese sul palco nazionale

Riccardo, che divide l’interpretazione del brano con Ariel Grace Tori e Greta Soroldoni, porterà al prestigioso festival non solo il suo talento, ma anche l’orgoglio della comunità marsalese, che lo sostiene con entusiasmo.

Anche Trapani è in festa per la partecipazione della giovane concittadina Martina Galia. Martina, di 10 anni, interpreterà il brano "Nonna Rock", scritto e composto da Carmine Spera e Lodovico Saccol.

La canzone racconta la storia di Nonna Gianna, una nonna moderna e dinamica che, oltre a cantare la ninna nanna, vive avventure tra concerti e viaggi, sfoggiando persino un tatuaggio ricordo di un viaggio a Bangkok. Nonna Gianna prepara ricette trovate sul cellulare e condivide le foto dei piatti nella chat "Nonni rock". Nonostante il suo spirito giovanile, mantiene le tradizioni, ricordando sempre ai nipoti di mangiare tutto per crescere sani.

Martina Galia, nata il 5 agosto 2014, vive a Trapani con i genitori e la sorellina Federica. Si descrive come una bambina gioiosa e solare, con una grande passione per il canto, nata già all'età di due anni. Oltre al canto, ama cucire e cucinare nel tempo libero. Per lei, la musica è sinonimo di melodia e sinfonia, capace di suscitare emozioni profonde.

La 67ª edizione dello Zecchino d'Oro si svolgerà a Bologna dal 29 novembre al 1º dicembre 2024. Le prime due puntate pomeridiane saranno presentate da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, mentre la finale in prima serata sarà condotta da Carlo Conti, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico per l'ottava volta consecutiva.

Per conoscere meglio Martina e la sua esperienza allo Zecchino d'Oro, è disponibile un'intervista sul canale YouTube ufficiale della manifestazione.