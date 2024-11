Marsala, confermate le aliquote per l'IMU 2025

27/11/2024 22:20:00

L'amministrazione comunale di Marsala ha approvato le aliquote IMU 2025 confermando quelle in vigore.

"Una decisione orientata alla stabilità fiscale e alla tutela delle categorie più deboli, che riflette la volontà politica di non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie e delle imprese”, ha detto il sindaco Massimo Grillo.

La conferma riguarda sia l’esenzione per l’abitazione principale (ad eccezione delle categorie catastali di lusso A/1, A/8 o A/9), sia quella per gli immobili non locati posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari. In un territorio a forte vocazione agricola come Marsala, viene inoltre ribadita l’aliquota azzerata per i fabbricati rurali a uso strumentale - finalizzati alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, ecc. - a sostegno di un comparto strategico per l’economia locale. Tra l'altro, l'aliquota sui terreni agricoli applicata a Marsala è la più bassa tra i Comuni costieri e, comunque, tra le più basse anche a livello regionale.

La proposta della Giunta è stata trasmessa al Consiglio comunale, che avrà il compito di deliberare definitivamente sulle aliquote. Si ricorda che l’importo IMU 2025 dovuto va effettuato in due rate: la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento.