Emergenza Salmonella in provincia di Trapani: 16 Comuni colpiti, vietato usare l’acqua potabile

28/11/2024 23:07:00

Emergenza Salmonella in provincia di Trapani:

La provincia di Trapani è alle prese con una grave emergenza sanitaria. La presenza di Salmonella è stata rilevata nella rete di distribuzione idrica, interessando ben 16 Comuni. L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) ha comunicato ufficialmente il divieto di utilizzare l’acqua potabile per bere, cucinare, lavare alimenti e persino per l’igiene personale, compreso fare la doccia.

I Comuni interessati

La contaminazione riguarda i seguenti comuni: Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale, Gibellina, Salemi, Vita, Calatafimi, Buseto, Alcamo, Paceco, Erice, Valderice, Custonaci e Trapani.

Le disposizioni dell’ASP

L’ASP di Trapani ha invitato i Sindaci a emettere ordinanze contingibili e urgenti per vietare l’uso dell’acqua fino al superamento della contaminazione. Inoltre, è stato suggerito di adottare sistemi temporanei di potabilizzazione, come la bollitura prolungata dell’acqua o l’uso di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio (come Amuchina), da utilizzare secondo le indicazioni riportate nelle confezioni.

Cos’è la Salmonella e perché è pericolosa

La Salmonella è un batterio che può contaminare cibi e bevande, causando infezioni gastrointestinali gravi, note come salmonellosi. I sintomi includono febbre, diarrea, crampi addominali, nausea e vomito. Nei casi più gravi, soprattutto in soggetti fragili come anziani, bambini e persone immunodepresse, può portare a complicazioni sistemiche potenzialmente letali.

La trasmissione avviene generalmente attraverso l’ingestione di alimenti o acqua contaminati, ma anche il semplice contatto con acqua infetta può rappresentare un rischio. Per questo motivo è sconsigliato persino fare la doccia.

Durata e raccomandazioni

Secondo quanto comunicato, la situazione potrebbe protrarsi per almeno 5 giorni. I cittadini sono invitati a:

Acquistare acqua potabile in bottiglia per coprire le necessità quotidiane.

per coprire le necessità quotidiane. Evitare l’uso dell’acqua del rubinetto per qualsiasi scopo, incluso lavare alimenti o utensili.

per qualsiasi scopo, incluso lavare alimenti o utensili. Seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali e attendere aggiornamenti ufficiali.

Interventi in corso

L’ASP ha attivato tutte le procedure per identificare la fonte della contaminazione e avviare le operazioni di sanificazione della rete idrica. Intanto, i cittadini sono chiamati a collaborare rispettando le indicazioni per tutelare la salute pubblica.