"Leadership femminile, una sfida ambiziosa". Oggi l'incontro a Marsala

28/11/2024 10:31:00

Oggi, 28 novembre, alle ore 17:00, presso l’Otium – Centro Culturale di Marsala, in via XI Maggio 106, si terrà un interessante incontro dal titolo “Leadership femminile, una sfida ambiziosa. Opportunità, impegno, difficoltà”, organizzato da TP24 in collaborazione con lo Spazio Donna.

Un dibattito sulla leadership femminile

L’evento, aperto a tutti, sarà un momento di confronto sui temi della parità di genere, delle difficoltà che le donne affrontano nei ruoli di leadership e sulle opportunità che il futuro riserva per una società più inclusiva. La discussione si concentrerà sulle strategie per abbattere le barriere che ostacolano la piena partecipazione delle donne nei contesti decisionali.

Interverranno figure di spicco del panorama politico, sociale e culturale:

Rossana Titone

Giacomo Di Girolamo

Rossella Archetti

Cons. Com. Elia Martinico

Pres. Salvatore Ombra

Ass. Ignazio Bilardello

On. Giuseppe Bica

On. Cristina Ciminnisi



Ogni intervento contribuirà a esplorare il tema da diverse prospettive, offrendo spunti utili per il pubblico e per le realtà locali interessate al cambiamento.

L’incontro è pensato per essere un dibattito aperto: chiunque lo desideri potrà contribuire con riflessioni, domande e proposte. L’obiettivo è creare un dialogo costruttivo per promuovere il ruolo delle donne nella leadership, stimolando una maggiore consapevolezza e azione.