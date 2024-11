Castelvetrano, consiglio comunale per interrogazioni e bilancio

28/11/2024 22:00:00

La Vicepresidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano, Barbara Anna Rita Vivona, ha convocato il Consiglio Comunale per lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 9:30. La seduta si terrà presso l’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli e sarà pubblica. In caso di mancanza del numero legale, la riunione sarà sospesa per un’ora e, se il quorum non sarà raggiunto, rinviata alla stessa ora del giorno successivo.

Ordine del giorno del 9 dicembre 2024 Interrogazioni: Iter del progetto dell’impianto fotovoltaico “FV e BESS – ex Aeroporto Castelvetrano”. Pianificazione finanziamenti comunitari (PNRR, FESR 2021–2027) e stato attuale delle iniziative finanziate. Piano di intervento per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

Mozioni: Recupero del Centro Storico. Riapertura guardia medica di Selinunte. Modifica regolamento canone patrimoniale: Revisione delle norme sull’applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione. Revisione ordinaria partecipazioni: Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2023 ai sensi della normativa vigente. Comunicazioni.

Mozione: Allargamento platea esenti IMU sui terreni agricoli.

La seduta si svolgerà dalle 9:30 alle 13:30, salvo proroghe previste dal regolamento consiliare.

Seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Castelvetrano il 13 dicembre 2024 - La Vicepresidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano, Barbara Anna Rita Vivona, ha convocato una seduta del Consiglio Comunale per venerdì 13 dicembre 2024, con inizio alle ore 9:30. Anche questa riunione si terrà nell’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli e sarà pubblica.

Ordine del giorno del 13 dicembre 2024: Approvazione Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023. Approvazione Bilancio Consolidato 2023.

Comunicazioni. La seduta, regolamentata secondo le norme consiliari, avrà una durata prevista dalle 9:30 alle 13:30.