 Marsala tra i Comuni virtuosi per la digitalizzazione

28/11/2024 13:50:00

Il Comune di Marsala si distingue a livello nazionale per i risultati ottenuti nell’ambito della digitalizzazione e innovazione nella Pubblica Amministrazione, ottenendo riconoscimento durante la recente Assemblea ANCI a Torino. La delegazione marsalese, composta dal presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, dall’assessore Ivan Gerardi, dai consiglieri Gaspare Di Girolamo, Elia Martinico, Eleonora Milazzo, e dal dirigente del settore Finanze Filippo Angileri, ha avuto l’opportunità di confrontarsi con altre realtà amministrative italiane.

Secondo quanto dichiarato dall’amministrazione comunale, Marsala figura tra i Comuni italiani con il maggior numero di progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) già presentati e finanziati. Tali interventi si inseriscono nell’ambito della Missione 1 del PNRR, che punta a modernizzare la Pubblica Amministrazione attraverso una serie di miglioramenti tecnologici e infrastrutturali.

Tra i principali traguardi raggiunti, figurano: Migrazione al cloud, che consente maggiore efficienza e sicurezza dei dati; Semplificazione delle procedure amministrative, seguendo il principio "once only", per ridurre la burocrazia e non richiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già in possesso dell’Ente; Rafforzamento della cybersecurity, fondamentale per proteggere le infrastrutture digitali e i dati sensibili; Adeguamento agli standard europei, per garantire accessibilità e interoperabilità dei servizi digitali.

Il lavoro del responsabile del Centro Elaborazione Dati (CED), Giovanni Palmeri, in collaborazione con il segretario generale Andrea Giacalone, ha consentito di realizzare un risparmio superiore al 40% sui fondi ricevuti tramite il PNRR. Le risorse risparmiate sono state reimpiegate per coprire i costi di manutenzione delle piattaforme adottate e per sostenere ulteriori investimenti in software e hardware.

l presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano ha sottolineato come la digitalizzazione di Marsala sia competitiva rispetto a città di riferimento come Torino, Rovigo e Cremona, evidenziando il valore del lavoro svolto dal Comune. Anche il sindaco Massimo Grillo ha ribadito l’importanza di continuare su questa strada per fare della Pubblica Amministrazione un alleato di cittadini e imprese, migliorando l’efficienza dei servizi e la loro accessibilità.