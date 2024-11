 Mazara, al via “Natale in Piazza 2024”: eventi e attrazioni dal 7 dicembre al 6 gennaio

28/11/2024 15:30:00

Mazara del Vallo si prepara a celebrare le festività natalizie con il programma “Natale in Piazza 2024”, promosso dall’amministrazione comunale e incentrato sul centro storico cittadino. Gli eventi, che animeranno la città dal 7 dicembre al 6 gennaio, offriranno una vasta gamma di attrazioni per tutte le età, con un’attenzione particolare ai più piccoli.



Proposto dall’assessore al Turismo Germana Abbagnato e approvato dalla giunta municipale guidata dal sindaco Salvatore Quinci, il programma prevede:Attrazioni per bambini, con spettacoli dedicati e animazioni; Sfilate di personaggi Disney in maschera, per regalare momenti di magia ai più piccoli; Concerti musicali, con esibizioni che spazieranno tra diversi generi per coinvolgere tutta la cittadinanza; Performance di clown e artisti circensi, che porteranno allegria e intrattenimento nelle piazze del centro storico.

Il Natale sarà accompagnato da una suggestiva illuminazione cittadina, con addobbi e decorazioni che stanno già prendendo forma e daranno vita a un’atmosfera calda e accogliente. Ulteriori informazioni sugli eventi e sul piano decorativo saranno comunicate durante una conferenza stampa che l’amministrazione sta organizzando per la prossima settimana. La data, l’orario e la location della conferenza saranno annunciati entro il 1° dicembre.

Il programma prevede la possibilità di essere integrato con eventi collaterali, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale e di intrattenimento per cittadini e visitatori. Con “Natale in Piazza 2024”, Mazara del Vallo punta a diventare una destinazione natalizia capace di coniugare tradizione, innovazione e inclusività, regalando a tutti un periodo di festa all’insegna della condivisione e del divertimento.