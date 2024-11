L'Italia e gli immigrati. Ma quale invasione: ecco cosa dicono i numeri

28/11/2024 06:00:00

Il tema dell'immigrazione è spesso al centro del dibattito pubblico, alimentando paure e pregiudizi. Ma i dati reali raccontano una storia diversa, smentendo i luoghi comuni sull'invasione di migranti in Sicilia e in Italia.

Secondo il Rapporto Immigrazione 2024 di Caritas e Fondazione Migrantes, la presenza degli immigrati in Italia è stabile da almeno 10 anni, con circa 5 milioni di cittadini stranieri residenti nel paese. Questo dato non ha subito variazioni significative negli ultimi anni, il che smentisce l'idea di un'invasione incontrollata.

I numeri dell'immigrazione

5,3 milioni: il numero di cittadini stranieri residenti in Italia a inizio 2024.

il numero di cittadini stranieri residenti in Italia a inizio 2024. 9%: la percentuale di stranieri sul totale della popolazione residente.

la percentuale di stranieri sul totale della popolazione residente. +3,2%: l'aumento di cittadini stranieri residenti in Italia rispetto all'anno precedente.

l'aumento di cittadini stranieri residenti in Italia rispetto all'anno precedente. 58,6%: la percentuale di immigrati residenti nel Nord Italia.

la percentuale di immigrati residenti nel Nord Italia. 24,5%: la percentuale di immigrati residenti nel Centro Italia.

la percentuale di immigrati residenti nel Centro Italia. 16,9%: la percentuale di immigrati residenti nel Sud Italia.

la percentuale di immigrati residenti nel Sud Italia. Oltre 200.000: i cittadini stranieri che nel 2023 hanno acquisito la cittadinanza italiana.

i cittadini stranieri che nel 2023 hanno acquisito la cittadinanza italiana. 4.244.521: il numero di permessi di soggiorno validi nei primi 3 mesi del 2024.

Le sfide dell'integrazione

Nonostante la presenza stabile, l'integrazione degli immigrati in Italia rimane una sfida. Il rapporto Caritas-Migrantes evidenzia alcune criticità, in particolare per quanto riguarda la scuola, il lavoro e la discriminazione.

Scuola:

Abbandono scolastico: i giovani di origine immigrata sono più a rischio di abbandono scolastico, anche se la maggioranza di loro è nata in Italia.

i giovani di origine immigrata sono più a rischio di abbandono scolastico, anche se la maggioranza di loro è nata in Italia. Difficoltà di inserimento: l'ingresso precoce nel mondo del lavoro, spesso per aiutare le famiglie in difficoltà, può ostacolare il percorso scolastico dei giovani immigrati.

l'ingresso precoce nel mondo del lavoro, spesso per aiutare le famiglie in difficoltà, può ostacolare il percorso scolastico dei giovani immigrati. Mancanza di attenzione al tema migratorio nei libri di testo: l'analisi dei libri di testo rivela che il ruolo della scuola e dei processi di scolarizzazione nell'integrazione della popolazione straniera risulta marginale.

Lavoro:

Precarietà: gli immigrati sono spesso impiegati con contratti a tempo determinato e sono più esposti al rischio di perdere il lavoro (70,8% dei rapporti di lavoro attivati nel 2023).

gli immigrati sono spesso impiegati con contratti a tempo determinato e sono più esposti al rischio di perdere il lavoro (70,8% dei rapporti di lavoro attivati nel 2023). Mancato riconoscimento delle competenze: i titoli di studio conseguiti all'estero spesso non vengono riconosciuti in Italia, costringendo gli immigrati a svolgere mansioni non qualificate.

i titoli di studio conseguiti all'estero spesso non vengono riconosciuti in Italia, costringendo gli immigrati a svolgere mansioni non qualificate. Discriminazione di genere: le donne immigrate faticano maggiormente a entrare nel mondo del lavoro, con conseguenze negative anche sull'integrazione culturale e linguistica.

le donne immigrate faticano maggiormente a entrare nel mondo del lavoro, con conseguenze negative anche sull'integrazione culturale e linguistica. Sovraqualifica: in Italia è ancora diffusa la tendenza secondo cui migranti altamente istruiti continuano a essere meno occupati delle controparti native, e a occupare spesso posizioni per le quali sono sovraqualificati.

Discriminazione:

Vittime di reato: i cittadini stranieri risultano vittime di violenze e frodi più dei cittadini italiani.

i cittadini stranieri risultano vittime di violenze e frodi più dei cittadini italiani. Discriminazione multipla: le donne immigrate subiscono spesso discriminazioni multiple, basate sia sul genere che sull'origine etnica.

Un'opportunità per il Paese

Nonostante le difficoltà, gli immigrati rappresentano una risorsa per l'Italia. Il loro contributo è fondamentale in diversi settori, come l'agricoltura, l'assistenza agli anziani e la ristorazione. Inoltre, la presenza degli immigrati arricchisce il tessuto sociale e culturale del paese.

I dati della Fondazione Migrantes (qui una sintesi) smentiscono il luogo comune dell'invasione di migranti in Italia. La presenza degli immigrati è stabile da anni e il loro contributo è prezioso per il paese. È importante affrontare le sfide dell'integrazione con politiche efficaci, che favoriscano l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati. Solo così l'Italia potrà cogliere appieno le opportunità offerte dalla diversità culturale.