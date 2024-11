 Campobello, l'Istituto "V. Accardi" ricorda l'insegnante Caterina Romano. Intitolata a lei la sezione U.C.I.I.M. 

28/11/2024 18:00:00

Lo scorso venerdì 22 novembre 2024, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “V. Accardi” di Campobello di Mazara, si è svolta una sentita cerimonia in memoria della professoressa Caterina Romano, figura straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della scuola.

L’evento, organizzato dai soci dell’U.C.I.I.M. (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori), ha visto la partecipazione delle autorità scolastiche, civili e religiose, riunite per celebrare la dedizione e il contributo professionale di una donna che ha dedicato la sua vita all’educazione.

Un omaggio a Caterina Romano

Durante l’incontro, presentato dalla prof.ssa Maria Indelicato, presidente sezionale dell’U.C.I.I.M. di Campobello di Mazara, è stata ufficializzata l’intitolazione della sezione locale dell’associazione alla memoria della prof.ssa Caterina Romano. La cerimonia ha assunto un significato ancora più speciale grazie alla presenza della Presidente Nazionale dell’U.C.I.I.M., prof.ssa Rosalba Candela, che ha sottolineato l’importanza di questo tributo per onorare una figura così rappresentativa per la comunità educativa.

Borse di studio per gli studenti meritevoli

A testimonianza dell’eredità educativa lasciata da Caterina Romano, durante l’evento sono state consegnate tre borse di studio istituite in suo nome. I riconoscimenti sono stati assegnati a studenti meritevoli delle scuole del comune di Campobello di Mazara, premiando il loro impegno e i risultati scolastici.

La musica come filo conduttore dell’evento

La manifestazione è stata impreziosita da intermezzi musicali eseguiti da alunni ed ex alunni delle scuole locali. La classe di Flauto, diretta dal prof. Francesco Federico dell’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano, e la classe di Pianoforte, guidata dalla prof.ssa Ines Bianco con la collaborazione del prof. Salvatore Perrone dell’I.C. “L. Pirandello – S.G. Bosco” di Campobello di Mazara, hanno regalato momenti di grande emozione. Questi contributi artistici hanno evidenziato il legame tra scuola, cultura e memoria, nel segno della passione educativa incarnata da Caterina Romano.

Un’eredità educativa da custodire

La cerimonia ha rappresentato non solo un omaggio a una figura indimenticabile, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza di valori come l’impegno, la formazione e l’amore per l’insegnamento. La comunità di Campobello di Mazara, attraverso questa intitolazione e i premi assegnati, ha voluto rinnovare il proprio impegno per un’educazione di qualità, ispirata agli ideali di Caterina Romano.