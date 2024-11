A Marsala e Petrosino nasce il Coordinamento Distrettuale di Cittadinanza Attiva area Scuola

28/11/2024 16:05:00

È ufficiale: nei comuni di Marsala e Petrosino è stato istituito il Coordinamento Distrettuale di Cittadinanza Attiva per l’area Scuola (SCA). L’annuncio arriva attraverso una nota firmata dalla coordinatrice regionale di SCA, Maria Grazia Cimino, che sottolinea come il coordinamento sia stato affidato a Peppino Lentini, noto per il suo impegno nell’ambito socio-scolastico.

“Tenendo fede al processo di espansione della nostra rete territoriale in ambito regionale – dichiara Maria Grazia Cimino – abbiamo deciso di puntare sul distretto Marsala-Petrosino, considerandone sia l’aspetto demografico sia le criticità riscontrate. L’area scuola di Cittadinanza Attiva si occupa di tutelare il diritto allo studio e di garantire scuole sicure, promuovendo azioni di informazione e dialogo con le istituzioni locali e nazionali”.

SCA, accreditata dal Ministero dell’Istruzione come ente di formazione, propone corsi di formazione, attività informative e ludiche per studenti, docenti e genitori. Tra i temi trattati spiccano educazione civica, cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale, diritti dell’infanzia, povertà educativa e dispersione scolastica. “Produciamo materiali e kit didattici per affrontare queste tematiche, con l’obiettivo di sostenere una formazione di qualità e inclusiva”, aggiunge Cimino.

Peppino Lentini, appena nominato coordinatore distrettuale, esprime soddisfazione per l’incarico: “Accolgo con entusiasmo questo ruolo, consapevole della responsabilità che rappresenta. Il mio programma sarà fondato sul dialogo aperto con tutte le istituzioni presenti sul territorio regionale, al fine di instaurare un confronto costruttivo per risolvere le criticità che interessano il delicato settore della scuola”.

Lentini sottolinea l’importanza di agire come risorsa per il comparto scolastico e annuncia una fitta agenda di interventi: “Abbiamo già pianificato diverse iniziative in vista delle festività natalizie. Stiamo lavorando, in sinergia con il coordinamento regionale, per definire un programma di interventi mirati a supportare gli enti preposti e migliorare la qualità dell’offerta scolastica”.

Lentini conclude confermando il suo impegno e dedizione: “La mia prerogativa resta sempre la stessa: essere una risorsa utile per l’intero territorio e per il settore educativo”.