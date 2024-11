 Mazara: la Polizia incontra gli studenti per dire no alla violenza contro le donne

28/11/2024 02:00:00

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Commissariato di Polizia di Mazara del Vallo ha incontrato gli studenti dell’Istituto Ruggiero D’Altavilla. L’iniziativa fa parte della campagna nazionale “Questo non è amore”, promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che mira a sensibilizzare i più giovani sul tema della violenza di genere.

Durante l’incontro, gli agenti della Sezione Anticrimine hanno condiviso casi concreti legati al Codice Rosso, spiegando quali strumenti esistono per proteggere le vittime e incoraggiarle a denunciare comportamenti violenti, fisici o psicologici. Agli studenti è stato distribuito materiale informativo con dettagli sulle risorse disponibili per uscire da situazioni di abuso.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è educare i ragazzi a comprendere il vero significato dell’amore, fondato sul rispetto reciproco e non sul possesso, promuovendo una cultura del rispetto e della responsabilità. La campagna, però, non si rivolge solo alle vittime dirette di violenza, ma anche a familiari, amici e colleghi, affinché possano riconoscere i segnali di abuso e offrire il loro supporto.

Questa attività rappresenta un ulteriore passo della Polizia di Stato per contrastare la violenza di genere e formare una società più consapevole e attenta.