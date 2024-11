Trapani celebra la prima generazione di infermieri laureati al Polo Universitario

28/11/2024 06:00:00

Una giornata storica per Trapani e per il suo Polo Universitario: si è svolta ieri la prima sessione di laurea del Corso di Laurea in Infermieristica. L'Aula Magna "Giovanni Tranchina" ha accolto con emozione i 30 neolaureati, le loro famiglie e gli amici, per celebrare il coronamento di un percorso triennale impegnativo.

Tra emozioni e applausi, la cerimonia ha coinvolto parenti e amici, creando un’atmosfera di grande partecipazione. Particolarmente commovente è stato il momento in cui una zia di una laureata, ricoverata all’Ospedale di Bologna, ha assistito in videochiamata, dimostrando come i legami affettivi superino ogni distanza.

Ha presieduto alla cerimonia Giorgio Scichilone, presidente del Polo Universitario di Trapani, e Maurizio Soresi, coordinatore del corso di laurea. Emozione condivisa anche daAntonio Carroccio, direttore del dipartimento PROMISE, che ha sottolineato l’importanza di questa giornata per l’intera comunità accademica e sanitaria.

La cerimonia ha visto la partecipazione di Danilo Palazzolo, direttore amministrativo dell’ASP di Trapani; Francesco Torre, presidente del Consorzio Universitario di Trapani e Salvatore Colomba, attuale presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, nonché garante della formazione dei laureandi, e del personale docente. I candidati, infatti, hanno svolto il tirocinio formativo nei presidi Ospedalieri dell'Asp Trapanese, in particolare al sant’Antonio Abate. Tra i tutor garanti della loro formazione, oltre il dottor Colomba anche Filippo Milazzo, coordinatore infermieristico U.O.C. Medicina e chirurgia di Accettazione e di Urgenza, e Luca Prato, tutor infermiere Anestesia e Rianimazione.

Trapani, futuro polo d'eccellenza per l'Infermieristica

Il successo del Corso di Laurea in Infermieristica al Polo Universitario di Trapani è testimoniato anche dal crescente numero di iscritti. Quest'anno sono state ben 500 le matricole che hanno scelto di intraprendere il percorso di studi in Infermieristica, un dato che conferma il forte interesse per questa professione e la qualità della formazione offerta dal Polo. E le prospettive per il futuro sono altrettanto positive: si prevede che anche il prossimo anno accademico le iscrizioni si manterranno su questi numeri. Un risultato notevole se si considera che il corso di laurea è stato avviato solo nel 2019, con il primo anno svolto interamente in remoto a causa dell'emergenza Covid.

Il Polo Universitario di Trapani si impegna a fornire ai propri studenti un ambiente di apprendimento stimolante e ricco di opportunità. Oltre al Corso di Laurea in Infermieristica, l'offerta formativa comprende altri 13 corsi di laurea, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente le possibilità di scelta per i giovani che desiderano studiare a Trapani. Tra i punti di forza del Polo, il laboratorio di ricerca infermieristico, uno dei migliori della Sicilia, creato grazie al contributo del Consorzio Universitario. E per chi desidera proseguire gli studi, sono disponibili dottorati di ricerca, master e il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'abilitazione all'insegnamento. Infine, gli studenti possono usufruire di sconti e agevolazioni sui servizi universitari e cittadini. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Polo Universitario di Trapani.

Trapani, futuro polo d'eccellenza per l'Infermieristica



"Questa laurea è il simbolo di come la nostra terra possa offrire opportunità ai giovani senza costringerli a emigrare - ha affermato Giorgio Scichilone, Presidente del Polo Universitaro di Trapani dell'università di Palermo - Studiare e lavorare a Trapani è possibile, e il Polo Universitario è un punto di riferimento per tutto il territorio"

Questi giovani laureati avranno un ruolo cruciale nello sviluppo della sanità territoriale - ha sottolineato Danilo Palazzolo, direttore amministrativo dell’ASP di Trapani - Con il PNRR, figure come l’infermiere di comunità diventeranno centrali nelle nuove strutture sanitarie come le Case e gli Ospedali di Comunità. È un’opportunità unica per la nostra provincia".

Il prof. Antonio Carroccio, direttore del Dipartimento PROMISE, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi del percorso di questi ragazzi. La scelta di espandere il Corso di Infermieristica anche nei poli periferici è stata strategica: offre possibilità a chi non può spostarsi e risponde alla crescente domanda di professionisti sanitari sul territorio siciliano. Questi giovani rappresentano il futuro della sanità".

Il prof. Maurizio Soresi, coordinatore del corso di laurea, ha evidenziato il valore didattico di questa esperienza: "Oggi celebriamo il risultato di un impegno collettivo. I nostri studenti hanno affrontato un percorso che li ha formati non solo come infermieri, ma anche come professionisti pronti a rispondere alle esigenze sanitarie moderne".





Anche il dott. Salvatore Colomba, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, ha sottolineato l’importanza di questa laurea: "La formazione dei nostri infermieri garantisce non solo competenze, ma anche un legame con il territorio, rafforzando l’assistenza sanitaria locale".

Mentre Francesco Torre, presidente del Consorzio Universitario, ha infine dichiarato: "Vedere questi giovani laurearsi qui, nella loro terra, è un successo per tutti. Abbiamo dimostrato che anche a Trapani si può ottenere un’istruzione di alto livello, preparandosi per un futuro professionale solido e promettente".

La giornata ha rappresentato non solo un traguardo per i neolaureati, ma anche un punto di svolta per il territorio. La possibilità di formarsi a Trapani permette di trattenere giovani talenti, contrastando il fenomeno dell’emigrazione e offrendo alla comunità professionisti altamente qualificati. L'introduzione della figura dell'infermiere di comunità, prevista dal PNRR, apre nuovi orizzonti lavorativi, dando ulteriore valore a percorsi formativi di questo tipo.

Il Polo Universitario di Trapani si conferma così un pilastro per lo sviluppo locale, dimostrando che investire nella formazione significa investire nel futuro della Sicilia.