Moltivolti arriva a Mazara. L'anteprima domenica con la performance "34 Afghan Windows"

29/11/2024 15:20:00

Un nuovo capitolo si apre per Moltivolti, impresa sociale che da dieci anni anima Palermo con il suo ristorante siculo-internazionale

e lo spazio coworking nel cuore del quartiere Ballarò. Dal 6 all’8 dicembre, Moltivolti inaugurerà la sua nuova sede a Mazara del Vallo, presso il Civic Center in Corso Vittorio Veneto 201, portando con sé una visione di inclusione e interculturalità che fa della diversità il motore di una società più forte e coesa.

Il progetto, nato con il motto “La mia terra è dove metto i piedi”, si fonda sull’idea di un mondo senza confini, dove ogni individuo ha il diritto di muoversi liberamente, non solo per necessità ma come espressione della propria libertà. A raccontare questa filosofia è lo staff internazionale di Moltivolti: 20 persone provenienti da 9 Paesi che, attraverso il cibo e le attività culturali, promuovono quotidianamente la contaminazione tra sapori, vissuti ed esperienze.

Ad anticipare l’inaugurazione, il 1° dicembre, alle 17.30, sarà ospitata nei nuovi locali di Mazara la performance artistica “34 Afghan Windows”. L'evento, a ingresso gratuito, unisce musica, poesia, narrazione, installazione, fotografia e video in un’esperienza immersiva di circa un’ora e mezza.

Il cuore del progetto è la storia di Elena Yaqubee, una donna afgana che ha vissuto in prima persona l’orrore della guerra e il dramma della migrazione, affrontando un viaggio estenuante dall’Afghanistan fino alla Germania attraverso Iran, Turchia e Grecia. La sua biografia, intrecciata alle storie di tante altre vite spezzate ma resilienti, diventa un racconto di pace, giustizia e solidarietà universale.

La serata non si concluderà con l’arte: gli chef di Moltivolti accompagneranno il pubblico con un menu speciale, un’esperienza gastronomica che riflette la stessa filosofia di contaminazione e incontro che anima il progetto.

Moltivolti non è solo un ristorante o uno spazio coworking. È un laboratorio sociale dove cultura e cibo si intrecciano per costruire una società che valorizza la biodiversità umana. Il nuovo spazio a Mazara del Vallo non sarà diverso: uno snodo per attività sociali, educative e culturali che, come già accade a Palermo, saprà coinvolgere e arricchire la comunità locale.

Con l’apertura a Mazara, Moltivolti conferma il suo impegno a costruire ponti, trasformando differenze in ricchezze condivise. La scelta della città non è casuale: Mazara, con la sua vocazione multiculturale e la lunga tradizione di incontro tra popoli, rappresenta un luogo simbolico per continuare questo percorso.

La performance “34 Afghan Windows” e l’inaugurazione ufficiale di Moltivolti sono un invito aperto a chiunque desideri immergersi in un’esperienza culturale e umana autentica. È un’opportunità per scoprire come il cibo, l’arte e le relazioni possano diventare strumenti di cambiamento, creando comunità inclusive in un mondo sempre più frammentato.

Per partecipare alla performance del 1° dicembre è possibile prenotare gratuitamente su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-34-afghan-windows-arriva-a-mazara-del-vallo-1091283190399?aff=oddtdtcreator. L’inaugurazione ufficiale seguirà dal 6 all’8 dicembre: un momento di festa, ma soprattutto un simbolo di speranza e collaborazione.

Ines D'Orazio